На сколько депутаты Барнаула поднимут оклады себе и чиновникам и почему задним числом?

Оклады некоторых депутатов Барнаула, мэра города, его замов и других муниципальных служащих вырастут с октября 2022 года на 14%. Решение повысить эту составляющую их зарплаты гордумы рассмотрят на заседании БГД в следующую пятницу, 28 октября.

Сколько будут получать глава города, его замы и остальная администрация

Если решение будет принято (что очень вероятно), то индексация пройдёт дважды и задним числом: с 1 июня на 10% и 1 октября 2022 года на 4%.

Как меняются должностные оклады муниципальных служащих города:

Глава Барнаула После последнего повышения, в июне 2021 года, его оклад составлял 57,4 тыс. рублей. С 1 июня 2022 он вырастет (повторимся, задним числом, решение пока не принято) до 63,1 тыс., с 1 октября 2022 года — до 65,7 тыс. руб. Рост составит 8,3 тыс. рублей. Первый заместитель главы администрации Общий рост с лета 2021 года (когда оклад был установлен на уровне 12,9 тыс.) будет до 14,8 тыс. рублей. Рост всего на 1,9 тыс. Заместители главы администрации Рост до 13,3 тыс. Главы администраций районов города До 14,8 тыс. Председатели комитетов мэрии До 11,5 тыс. руб.

Все эти повышения принимают только после «указа сверху» — индексации вознаграждения и окладов местных чиновников и депутатов, утверждённых губернатором региона. Так, с 1 июня 2022 года Виктор Томенко повысил оклады на 10%, а с 1 октября — ещё на 4%. Именно в этих рамках рост заложили и для депутатов и чиновников Барнаула.

Таким образом, общее повышение составит 14%. Годом ранее индексацию провели на 10%, в 2020-м — на 3%, а в 2019-м — на 15%.

При этом указанное вознаграждение — это всего лишь часть зарплаты. Некоторые должностные лица муниципалитета получают ежемесячное денежное поощрение, доплату за стаж, надбавку за учёную степень кандидата или доктора наук. Мэр имеет прибавку ещё и за работу с гостайной.

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Сколько будут получать глава думы и другие депутаты

Применительно к выборным должностным лицам, то есть депутатам, это называется не оклад, а предельное денежное вознаграждение. И оно тоже вырастет дважды, и тоже на 14%. Но не для всех 40 народных избранников, а только для четырёх. Именно столько человек и получают заработную плату именно в БГД, остальные депутатствуют на общественных началах.

Это будут те, кто работает на постоянной основе:

Председатель БГД С лета 2021 года и по сегодняшний день оклад составляет 57,4 тыс. рублей. С 1 июня 2022 года указанное вознаграждение вырастет до 63,1 тыс., с 1 октября — до 65,7 тыс. рублей. Так что рост составит почти 8,3 тыс., как и у мэра Барнаула. Заместитель председателя БГД С июня 2022 года его оклад будет 56,5 тыс. рублей, с октября — 58,7 тыс. руб. Общий рост (с лета 2021 года, когда он был 51,4 тыс.) составит 7,3 тыс. Председатели комитетов БГД С 2021 года они получали оклад в 44,2 тыс., теперь с учетом двойного роста будет 50,5 тыс. Заместители председателей комитетов БГД Здесь рост за год с 40,3 тыс. до 46,1 тыс. рублей.

Формально каждый год индексация проходит для всех указанных должностей. Но в каждом созыве распределение платных постов разное. Например, в отличие от седьмого созыва, в восьмом спикер БГД уже на зарплате. Впрочем, пока не окончательно. Главой БГД снова стала Галина Буевич, но формально она всё ещё занимает пост ректора алтайского института культуры. И зарплату в БГД не получает. Пока не уйдёт из вуза, а когда это произойдёт — непонятно.

А вот вице-спикер, наоборот: был платным, а теперь на неосвобождённой основе.

Из числа председателей на зарплате двое: глава социального комитета Марина Понкрашёва и глава комитета по городскому хозяйству Сергей Струченко. И последняя, четвёртая ставка у зампреда бюджетного комитета Юрия Ряполова.

Кстати, насчёт роста задним числом. Летом 2022 года депутаты БГД прошлого, седьмого созыва, должны были принять июньскую индексацию на 10%. Но в последний момент решение отложили: формально — для проработки. Однако оппозиция высказала предположение, что власти просто не хотят злить народ перед выборами.