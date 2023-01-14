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Небензя: Россия готова к достижению целей СВО путём переговоров

Постпред РФ при ОНН отметил, что в противном случае все поставленные задачи будут достигнуты военными средствами

14 января 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Россия готова к достижению целей специальной военной операции на Украине путём переговоров. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, завершить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины "больше не будет исходить угроза России и не будет дискриминации для русскоязычного населения этой страны".

"Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, то мы к такому сценарию готовы. Если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военными средствами", — цитирует его ТАСС.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что вечером 12 января Соледар полностью перешёл под контроль российских военных.

 

Комментарии 3

  • Тут главное не про переговоры. Переговоры - это обязательная программа для «мирового сообщества» и для ООН. Главное - вторая часть: Если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военными средствами". Пока хохляндию накачивают оружием, хохлы будут невменяемые и никаких переговоров не будет. Только ряд кровавых бань для чубатых смогут их привести в чувство реальности.
    14 января, Гость   Ответить
  • путём переговоров --- оппа ...
    14 января, Гость   Ответить
  • Храбрый мальчик, хорошо, в жизни пригодится....
    14 января, Гость   Ответить
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