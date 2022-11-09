Независимые. Исключенные из КПРФ алтайские депутатки рассказали о создании нового объединения в АКЗС

В Алтайском Заксобрании появится новое депутатское объединение. Редакция amic.ru узнала, кто в него войдёт

9 ноября 2022, 15:34

В структуре Алтайского краевого Законодательного Собрания появится временное депутатское объединение. В него войдут экс-коммунистки Елена Хрусталёва и Надежда Дрюпина.

Напомним, 1 ноября алтайские коммунисты «изгнали» из фракции двух депутатов. Елена Хрусталёва и Надежда Дрюпина на сессии АКЗС в октябре проголосовали за проект краевого бюджета на 2023 год в первом чтении, вопреки фракционному решению выступать против.

Коммунистки остались без места не только во фракции, но и в самой КПРФ. Правда, забрать у них депутатские мандаты партия не смогла: они избирались по одномандатным округам, а не по спискам, а значит, сложить полномочия могут только по собственному желанию.

«Мандат нам достался не за громкие лозунги — это результат многолетней работы с людьми. Мы не можем их подвести, предать их доверие и поддержку. Именно поэтому тогда на сессии в октябре мы высказали своё мнение о проекте бюджета, именно поэтому проголосовали не по указке, а по совести», — прокомментировала amic.ru Елена Хрусталёва.

Теперь независимые депутаты намерены организовать собственное депутатское объединение в АКЗС.

«У нас принципиальная, но главное, последовательная позиция. Мы не будем метаться по фракциям. Вместе с Надеждой Дрюпиной мы создаём отдельное депутатское объединение в краевом парламенте и приглашаем присоединиться к нам и других депутатов, которым не всё равно, что делать и что говорить. Я уверена, что единомышленники найдутся», — высказалась депутат.

Она также добавила, что депутатское объединение внесёт свои предложения в проект бюджета ко второму чтению, оно пройдёт на сессии АКЗС в ноябре.

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Сколько депутатских объединений в АКЗС?

Сейчас в Алтайском краевом Заксобрании пять партийных фракций: «Единой России», КПРФ, «Справедливой России — За правду», ЛДПР и «Коммунистов России». К этим пяти объединениям добавится шестое, в которое войдут теперь уже независимые депутаты Елена Хрусталёва и Надежда Дрюпина. Как оно будет называться, народные избранницы пока не сообщили.

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