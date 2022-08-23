ООН призвал продолжать расследование убийства Дарьи Дугиной

ООН призывает к тому, чтобы продолжить расследование для установления фактов, стоящих за убийством журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный предствитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Мы призываем к проведению расследования для установления всех фактов, стоящих за гибелью госпожи Дугиной», — отметил чиновник.

Тем временем Госдеп США заявил, что уверен, что РФ проведет расследование убийства Дугиной. Вашингтон осудил насилие в отношении гражданских лиц.

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Напомним, 20 августа около 21:00 в Одинцовском городском округе в районе посёлка Большие Вяземы взорвался автомобиль, в котором находилась дочь российского общественного деятеля Александра Дугина, Дарья. Журналистка погибла на месте, а её отец, который ехал рядом в другом автомобиле, оказался в больнице.

22 августа ФСБ сообщила, что раскрыло убийство Дугиной. Правоохранители выяснили, что убийство Дарьи подготовили украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. Рассказываем, что известно о женщине.