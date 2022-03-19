Переговоры РФ и Украины могут длиться ещё несколько недель

Советник главы офиса президента Украины Подоляк напомнил, что среди основных требований украинской стороны — прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий

19 марта 2022, 05:58

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил, что российско-украинские переговоры могут затянуться на несколько недель. Его слова цитирует ТАСС.

«Переговоры могут продлиться несколько недель или даже дольше из-за взаимоисключающих правовых вопросов», — сказал политик.

Он напомнил, что среди основных требований украинской стороны — прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий.

В свою очередь, глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский назвал тему нейтрального статуса Украины одним из ключевых пунктов переговоров делегаций Москвы и Киева.

Мединский заявил о сближении позиции РФ и Украины на переговорах

Мединский заявил о сближении позиции РФ и Украины на переговорах

Комментарии
    Новости партнеров