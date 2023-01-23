Поставки нескольких десятков танков Украине не изменят ситуацию, заявил Зеленский

По мнению президента, поставки западной военной техники направлены на мотивацию ВСУ

23 января 2023, 07:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Поставки Украине нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD, передаёт ТАСС.

"Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20 танков, 50 танков, не решает проблему", – сказал президент и добавил, что поставка танков мотивирует ВСУ.

На прошлой неделе страны НАТО и их союзники не договорились о поставках немецких танков Leopard 2 Украине. Как тогда сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, по этому вопросу нет единого мнения.