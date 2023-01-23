Поставки нескольких десятков танков Украине не изменят ситуацию, заявил Зеленский
По мнению президента, поставки западной военной техники направлены на мотивацию ВСУ
23 января 2023, 07:52, ИА Амител
Поставки Украине нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD, передаёт ТАСС.
"Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20 танков, 50 танков, не решает проблему", – сказал президент и добавил, что поставка танков мотивирует ВСУ.
На прошлой неделе страны НАТО и их союзники не договорились о поставках немецких танков Leopard 2 Украине. Как тогда сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, по этому вопросу нет единого мнения.
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