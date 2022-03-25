Против «Пятерочки» и «Магнита» завели антимонопольное дело из-за сахара

Федеральная антимонопольная служба открыла дело против торговых сетей «Пятёрочка» и «Магнит» из-за недостаточных поступлений сахара в магазины в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ФАС, сотрудники Воронежского управления и региональной прокуратуры провели проверку из-за многочисленных обращений местных жителей на горячую линию.

«На складах компаний обнаружены значительные запасы сахара-песка. При этом компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос», — рассказала служба.

При этом с 9 по 21 марта в магазинах не было сахара в продаже, хотя запасов было достаточно для удовлетворения спроса в розницу. В ФАС указали, что сетям могут грозить оборотные штрафы, если их признают виновными в сговоре.

В свою очередь, пресс-служба Х5 Group заявила, что во время проверок нарушений не зафиксировали, они предоставили службам всю необходимую информацию и дополнительных вопросов у последних не возникло.

«Что имеет в виду воронежская УФАС, говоря о нарушении антимонопольного законодательства, нам неизвестно. Попробуем выяснить это в ходе их проверки», — сказали там.