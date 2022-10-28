Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о ходе частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Было призвано и направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей, 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет», — сказал он.

Сейчас, по словам Шойгу, 218 тысяч человек проходят подготовку. Завершили обучение и направлены в район проведения специальной военной операции на Украине 82 тысячи человек, из них более 41 тысячи действуют в составе подразделений. Те, кто участвует в боевых действиях, получат статус ветерана и соответствующий пакет социальных льгот.

Шойгу также отметил, что все проблемы, которые возникли на начальном этапе частичной мобилизации, уже решены. Средний возраст мобилизованных составляет 35 лет.

Президент в ответ заявил, что в России требуется модернизировать всю систему военкоматов. Сейчас они будут принимать только добровольцев и кандидатов на контрактную службу.

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Напомним, что 21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.