Российские власти готовят очередной пакет контрсанкций, заявил Мишустин

Российские власти готовят очередной пакет контрсанкций. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ в Госдуме в преддверии отчёта правительства в парламенте, пишет РИА Новости.

«Вы знаете, что сейчас готовится очередной пакет контрсанкций. Рассчитываем, что к его обсуждению также ваша фракция подойдёт конструктивно, в деталях, как это было ранее», — заявил политик.

Мишустин отметил, что наращивание объёмов производства товаров, поставки которых блокированы санкциями, стало одним из важнейших текущих вопросов. Премьер-министр рассказал о выделении 40 миллиардов рублей на программу льготного кредитования промышленных предприятий. На льготный лизинг в машиностроении правительство предоставит более 6,5 миллиарда рублей, а Фонд развития промышленности докапитализируют.

Мишустин подчеркнул, что стране нужно время для адаптации к скачку цен, возникшему из-за проблем с логистикой.