Семь пляжей открылись для посещения в Барнауле

Семь пляжей готовы принять желающих искупаться Барнаульцев, сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю. В их числе — пляж «Городской», «Водный мир» и пляж в парке «Арлекино», а всего на сегодняшний день поступило 61 деклараций от собственников пляжей из 4 городов и 20 районов края о готовности функционирования в летний сезон 2022 года.

Согласно постановлению администрации Алтайского края, сроки купального сезона устанавливают органы местного самоуправления, напомнили в ведомстве. Специалисты Госинспекции по маломерным судам постоянно ведут профилактическую работу по недопущению происшествий на воде, однако многое зависит от сознательности и осторожности пляжей. Спасатели подчеркивают, что безопасный отдых возможен лишь на проверенных и оборудованных пляжах.

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Фоторепортажи Вода для «моржей» и автобус для терпеливых. Единственный бесплатный пляж торжественно открылся в Барнауле

Напомним, что утром 10 июня состоялось открытие динственного бесплатного городского пляжа прошло в Барнауле на острове Помазкин. Пришедшие на пляж послушали концерт, посмотрели заплыв «моржей», поучаствовали в конкурсах и мастер-классах, поиграли в волейбол и позагорали на солнце. Однако купаться рискнули немногие — вода была все еще холодная.