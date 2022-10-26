Сессия на полдня. Алтайские депутаты готовятся к законотворческому октябрьскому марафону

Рекордно насыщенной получилась повестка октябрьской сессии АКЗС. Депутатам предстоит рассмотреть 36 вопросов — это абсолютный максимум для нынешнего созыва краевого парламента. Ключевыми темами станут принятие в первом чтении бюджета на 2023 год, снижение налогов для айтишников и уменьшение объёма льготной древесины для населения (спойлер: чтобы сократить очередь из желающих получить ценный ресурс). Какие ещё важные вопросы обсудят депутаты Заксобрания — читайте в материале amic.ru.

В ожидании финансовой подпитки

Центральным событием октябрьской сессии станет рассмотрение краевого бюджета на 2023 год. Пока депутаты должны утвердить только ключевые параметры — доходы, расходы и дефицит. Детальная проработка статей ожидается в течение ноября — до принятия документа во втором чтении.

Основные параметры проекта краевого бюджета на 2023 год в первом чтении составят: доходы — 139,818 млрд рублей, расходы — 153,3 млрд рублей, дефицит — 13,482 млрд рублей. При этом собственные доходы запланированы в объёме 77,351 млрд рублей (это на 14% выше, чем в аналогичном проекте бюджета на 2022 год).

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В числе основных источников налоговых поступлений — НДФЛ (27,315 млрд рублей), налог на прибыль организаций (17,518 млрд рублей) и акцизы (15,053 млрд рублей), а также налог на имущество организаций (4,984 млрд рублей), транспортный налог (2,58 млрд рублей). Поступления из федерального бюджета предусмотрены в сумме 62,159 млрд рублей. Эта сумма не окончательная, к концу ноября станет понятно, сколько ещё Алтайский край сможет получить денег из федерального бюджета.

Среди основных разделов расходов проекта бюджета-2023 есть такие направления, как социальная политика (46,072 млрд), образование (42,922 млрд), здравоохранение (13,241 млрд), культура и кинематография (2, 453 млрд), физкультура и спорт (1,287 млрд), национальная экономика (30,988 млрд), ЖКХ (6,837 млрд), общегосударственные вопросы (2,944 млрд), межбюджетные трансферты (4,567 млрд).

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Также в 2023 году предусмотрена индексация зарплат бюджетников. Для указных категорий — на 8,7% с 1 января, для остальных — на 5,5% с 1 октября 2023 года. Сохраняются и все виды социальных выплат. Они будут проиндексированы на 5,5% с 1 января 2023 года, а по отдельным видам — увеличены исходя из прожиточного минимума на детей. Меры поддержки, связанные с оплатой ЖКУ, будут проиндексированы на уровень роста тарифов.

Новые льготы для краевых айтишников

Предприниматели Алтайского края, работающие в сфере информационных технологий, смогут применять пониженные ставки налога при использовании упрощённой системы налогообложения. Мера поддержки будет действовать два года, следует из текста законопроекта, который рассмотрит АКЗС.

Пониженные налоговые ставки для ИТ-сферы предлагается установить в Алтайском крае с 1 января 2023 года. Ими смогут воспользоваться субъекты малого и среднего бизнеса, получившие документ о госаккредитации в области информационных технологий или являющиеся правообладателями отечественного ПО, включённого в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.

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Согласно законопроекту, ставка по УСН для таких предприятий составит 1%, если объектом налогообложения являются доходы. Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, предполагается налоговая ставка в 5%. Ставки применяются при соблюдении налогоплательщиком ряда условий (например, по размеру оплаты труда).

Пониженные ставки будут применяться с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года.

Депутаты снизят норматив на льготную древесину

«Аграрный» комитет АКЗС выступил с предложением скорректировать закон «О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края». Речь идёт о снижении объёмов выделяемой бесплатной древесины для населения.

По информации из муниципалитетов, годового лимита древесины хватает только на 30-50% от тех, кто подал заявки. В результате срок ожидания своей очереди может доходить до трёх и даже пяти лет. Вместе с тем, по словам депутатов, не во всех случаях для ремонта дома и надворных построек требуется 25 «кубов» (действующий сейчас норматив, — прим. ред.), а для постройки жилого дома — 100 «кубов» древесины, как это закреплено в данный момент.

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Для того чтобы правом на приобретение льготной древесины могли воспользоваться больше жителей края, парламентарии предлагают изменить нормы предоставления гражданам деловой древесины для собственных нужд. Так, для строительства жилого дома предлагается предоставлять 70 куб. м, а для ремонта жилого дома и надворных построек — 15 куб. м.

Вторая попытка поднять стипендии

Фракция КПРФ вновь, как и в сентябре, выйдет с инициативой увеличить стипендии студентам краевых ссузов. Изначально коммунисты предлагали установить размер выплат фиксированным — 10% от прожиточного минимума в регионе. На эти цели из бюджета необходимо было 454 млн рублей, посчитали в компартии. Однако конкретные источники финансирования названы тогда не были. Месяц назад законопроект сняли с повестки сессии из-за отрицательного заключения профильного комитета. Вторая попытка намечена на октябрь. Сейчас в крае действует почти 40 ссузов, размер стипендии для учащихся в среднем не превышает 600 рублей в месяц.

Пасеки «отодвинут» на безопасное расстояние

А ещё на сессии АКЗС рассмотрят изменения правил содержания пчёл. Приказом Минсельхоза России от 23 сентября 2021 года были утверждены ветеринарные правила содержания медоносных пчёл. В соответствии с ними предлагается установить предельные расстояния от пасеки до ряда объектов.

Так, не менее 100 м по новым правилам должно быть от ульев до воскоперерабатывающих, кондитерских, химических предприятий, аэродромов, военных полигонов, границ полосы отвода железных дорог, линий электропередачи, медицинских, образовательных организаций, организаций культуры, отдыха детей, их оздоровления и т. д. Ранее до кондитерских и химических предприятий обязательным было расстояние 500 м.

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Предельное расстояние до соседних земельных участков в населённых пунктах или на территориях садоводства в краевом законе совпадает с новыми ветеринарными правилами и не будет изменено: 3 м от границ при условии отделения пасек от соседних участков сплошным ограждением высотой не менее 2 м.

Также меняется требование к расстоянию до помещений, в которых содержатся животные, — не менее 3 м. Это ограничение не обязательно, если пасека отделена от них сплошным ограждением высотой не менее 2 м.

Новый депутат появится в конце января

Парламентарии на сессии официально примут решение о проведении довыборов депутата в Алтайское Заксобрание по округу № 5 (Каменский и Крутихинский районы). Голосование пройдет 29 января 2023 года. В сентябре 2021 года в состав регионального парламента от этого округа прошёл коммунист Пётр Тютюнников. В июле 2022 года он скончался, поэтому потребовались новые выборы.

Согласно законодательству, дополнительные выборы должны быть проведены не позднее чем через год после прекращения полномочий депутата. Официально их прекратили в августе 2022 года. Поэтому назначить довыборы на ЕДГ-2023 (выпадает на 10 сентября) нельзя.

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Совет фракций ликвидируют

Алтайское Заксобрание планирует заменить Совет фракций другим совещательным органом. Новый Совет станет более представительным, допуск в него получат ещё и главы профильных комитетов регионального парламента.

Сейчас Совет фракций определяет число вопросов к ежегодному отчёту губернатора, собирает и обобщает их, направляет главе региона. То же самое делается и перед каждым правительственным часом в Заксобрании.

Основная задача нового Совета — предварительная подготовка и рассмотрение организационных вопросов деятельности Заксобрания. Одно из важных отличий нового внутрипарламентского органа заключается в том, что в него, помимо председателя, заместителей спикера и руководителей фракций, войдут председатели постоянных комитетов АКЗС. По мнению парламентариев, это позволит повысить эффективность Совета. Все решения станут приниматься большинством голосов.

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Напомним, сейчас в Совет фракций АКЗС входят председатель, два заместителя и пять руководителей фракций. Всего — восемь человек. Новый Совет будет состоять из 14 человек, причём девять из них будут представлять «Единую Россию», два — КПРФ, по одному — «Справедливую Россию», ЛДПР и «Коммунистов России».

Помощь для кумандинцев

Краевые депутаты предлагают расширить список мест традиционного проживания кумандинцев. Сейчас к таким территориям относятся Бийский городской округ (посёлок Нагорный), Красногорский муниципальный район и Солтонский муниципальный район.

Вместе с тем кумандинцам предоставлено право на назначение социальной пенсии с 50 лет для женщин и с 55 — для мужчин при условии проживания в определённых населённых пунктах названных территорий. Сейчас это около двух десятков сёл. При этом отдельные населённые пункты, которые входят в перечень, являются малонаселёнными и труднодоступными, там отсутствуют рабочие места и инфраструктура. По этой причине кумандинцы переезжают в более благоустроенные места и утрачивают право на назначение социальной пенсии.

Для сохранения особых условий выхода на пенсию АКЗС предлагает закрепить в перечне районов проживания кумандинцев всю территорию Красногорского и Солтонского районов, а также полностью Бийск.

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Кроме того, депутатам предстоит заслушать информацию о деятельности ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Отчёт представит руководитель ведомства Александр Макаров.

Подробный репортаж с очередной сессии краевого Заксобрания читайте на amic.ru в четверг, 27 октября.