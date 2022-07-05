Швеция и Финляндия подпишут договор о вступлении в НАТО 5 июля
Страны завершили переговоры о присоединении к военному блоку за один раунд
5 июля 2022, 08:16, Никита Черников
Финляндия и Швеция за один раунд завершили переговоры о присоединении к НАТО. Протокол о вступлении подпишут уже сегодня, 5 июля, сообщает ТАСС.
После этого протоколы передадут странам альянса для ратификации в соответствии с их национальными процедурами, говорится в заявлении блока.
В мае Финляндия и Швеция объявили о намерении вступить в НАТО. Однако единственная страна альянса, которая это не поддержала, была Турция.
В конце июня им всё же удалось договориться.
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