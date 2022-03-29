Страны G7 в ближайшее время могут остаться без российского газа из-за отказа платить в рублях

Отказ стран G7 покупать газ за рубли однозначно привёт к прекращению поставок газа, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

«Если эти страны откажутся покупать газ за рубли, это однозначно приведёт к прекращению его поставок. У нас чёткая позиция», — сказал он.

Сенатор подчеркнул, что Россия не может поставлять газ бесплатно.

«Если наше условие — платить в рублях, то, значит, оплачивать надо в рублях. У них достаточно возможностей купить для этого рубли, на любой бирже можно это сделать моментально», — заявил Абрамов.

Напомним, что ранее страны G7 заявили, что оплата в рублях для них неприемлема, а затронутые предприятия призываются не следовать требованиям.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия однозначно не будет поставлять газ бесплатно.