Сын Дмитрия Рогозина опроверг сообщения об ухудшении состояния своего раненого при обстреле отца

По его словам, ложные сведения публикуют анонимные каналы в Telegram

23 декабря 2022, 08:15, Никита Черников

Фото: t.me/rogozin_do

Информация об ухудшении состояния Дмитрия Рогозина, раненого при обстреле гостиницы в Донецке 21 декабря, не соответствует действительности. Об этом написал его сын Алексей в Telegram-канале.

По его словам, все пострадавшие в результате обстрела ВСУ находятся под наблюдением высококвалифицированных врачей Донецка и Ростова-на-Дону.

«Информация о том, что состояние Дмитрия Олеговича Рогозина ухудшается, не соответствует действительности. О состоянии других пострадавших, получивших осколочные ранения, пока говорить рано», — сообщил Алексей Рогозин. И добавил, что «ложную и спекулятивную информацию» публикуют «сетки из анонимных каналов», комментировать все эти сведения «не видим ни смысла, ни возможности».

Рогозин-старший в Telegram-канале сообщал, что получил ранение спины: «металлический осколок размером 8x6 мм вошёл выше правой лопатки». Позднее в мессенджере появились сообщения об ухудшении его состояния, а также о «тяжёлой контузии» у жены Рогозина, Татьяны.

В июле 2022 года Владимир Путин уволил Дмитрия Рогозина с поста главы Роскосмоса. С ноября он возглавляет группу военных советников «Царские волки» в зоне СВО.