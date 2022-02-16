The Sun изменила текст публикации о российском вторжении на Украину после ночи без войны

15 февраля британская газета The Sun назвала новую дату российского вторжения на Украину — ночь 16 февраля, 04:00 по московскому и 03:00 по киевскому времени. После того, как нападения не произошло, издание изменило статью. Теперь вместо предупреждения о вторжении можно прочитать, что ночь прошла без происшествий.

Сейчас у поста следующий заголовок: “Россия готова вторгнуться на Украину в любое время с применением массированного ракетного удара и 200 000 военнослужащих, утверждает разведка США”. Новый текст гласит, что “холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налёту, оставалось безмолвным”.

Напомним, The Sun также сообщала, что атака российских войск начнётся по всей границе. По оценке анонимного источника издания, около 40 тысяч солдат должны были напасть со стороны Белоруссии, ещё 30 тысяч — через территорию ДНР и ЛНР.

Ранее американский президент Байден в ходе переговоров с руководителями западных государств, Евросоюза и НАТО заявлял, что неоднократно анонсированное российское вторжение на Украину произойдёт 16 февраля. Причины нагнетания обстановки, вероятность начала очередной “горячей” фазы тлеющего конфликта в районе Донбасса и возможности дальнейшего развития ситуации оценил amic.ru.