Переговоры России и Украины завершились. Что известно об итогах?

Российская и украинская делегации завершили переговоры в Гомеле. Они вернутся в Москву и Киев для консультаций перед новым раундом переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, российская и украинская делегации сегодня определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определённые решения. Основной целью переговоров было прекращения огня на Украине.

Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, что следующий раунд переговоров России и Украины пройдёт на польско-белорусской границе.

Напомним, вместе с Мединским в Белоруссию прибыли замминистра иностранных дел Андрей Руденко, замминистра обороны Александр Фомин и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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Политика Начался финальный раунд переговоров между Россией и Украиной

С украинской стороны в переговорах участвовали министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии “Слуга народа” Давид Арахамия, первый замглавы украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин, депутат Рады Рустем Умеров и замминистра иностранных дел Николай Точицкий.

Уже на второй день спецоперации, 25 февраля, Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с призывом сесть за стол переговоров. Россия согласилась на переговоры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что Минск готов создать все необходимые условия для переговорного процесса.

Несколько дней стороны не могли договориться об условиях встречи. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказывал, что Киев первоначально отказывался от переговоров с Москвой, потому что предложенные условия показались украинским политикам попыткой принуждения к капитуляции.