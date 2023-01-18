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Украина исключает для себя возможность переговоров с Россией, заявили в Кремле

Об этом сообщил Дмитрий Песков

18 января 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Украина законодательно исключила для себя возможность переговоров, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Но, судя по законодательству, Украина с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров", – сказал он в ответ на вопрос, приемлема ли для Москвы позиция Киева, в частности, требование репараций.

Ранее Песков раскрыл источники слухов о новой волне мобилизации в России.

 

Комментарии 6

  • требование репараций --- кто проиграет, тот их и выплатит
    18 января, Гость   Ответить
  • У них поначалу не было закона о возможности переговоров с Россией,но они недавно его приняли и должны неукоснительно следовать ему.
    18 января, Гость   Ответить
  • А что украина может выиграть и отвоевать Крым? )Или от украины если что и останется, то совсем немножко говорящее на мове...
    18 января, Гость   Ответить
  • Хохляндия - это злословящее НАТО. Тем нельзя пасти раскрывать. А типа пострадавшим можно. Вот они и упражняются. Им и прилетит
    18 января, Гость   Ответить
  • Лавров сегодня заявил об организации США европейского похода против России.Как ранее объединённая Европа шла завоёвывать Россию под флагами Наполеона и позже Гитлера.А не понимать что предпринимаемые последний год действия России имеют целью обеспечения государственной безопасности может только умственно ограниченный человек.
    18 января, Гость   Ответить
  • Прекрасно. Отбросить все изменнические попытки по переговорам и сконцентрироваться на ошеломительной победе на поле боя. Разгромить под ноль и остановится на границах бывшей украины вернув назад в Россию все отобранные у нее исконно русские земли.
    18 января, Гость   Ответить
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