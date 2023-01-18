Украина исключает для себя возможность переговоров с Россией, заявили в Кремле

Об этом сообщил Дмитрий Песков

18 января 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Украина законодательно исключила для себя возможность переговоров, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Но, судя по законодательству, Украина с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров", – сказал он в ответ на вопрос, приемлема ли для Москвы позиция Киева, в частности, требование репараций.

Ранее Песков раскрыл источники слухов о новой волне мобилизации в России.