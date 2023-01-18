Украина исключает для себя возможность переговоров с Россией, заявили в Кремле
Об этом сообщил Дмитрий Песков
18 января 2023, 14:40, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Украина законодательно исключила для себя возможность переговоров, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Но, судя по законодательству, Украина с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров", – сказал он в ответ на вопрос, приемлема ли для Москвы позиция Киева, в частности, требование репараций.
Ранее Песков раскрыл источники слухов о новой волне мобилизации в России.
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