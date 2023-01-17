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Песков раскрыл источники слухов о новой волне мобилизации в России

Он призвал не придавать значения утверждениям в соцсетях

17 января 2023, 18:12, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слухи о новой волне частичной мобилизации исходят из-за границы, сообщает РИА Новости.

"Да, её там искусственно будируют из-за рубежа и изнутри страны. Я предлагаю вам всё-таки вспоминать всё время соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счёт", – отметил Песков.

Он также призвал не придавать значения утверждениям в соцсетях о новой волне мобилизации, поскольку первоисточник такой информации – официальная власть.

Ранее появились сообщения о якобы подготовке к проведению новой волны частичной мобилизации. После этого член комитета по обороне ГД Андрей Гурулёв указал, что даже промышленность пока не в состоянии обеспечить очередных мобилизованных.

 

Комментарии 7

  • Я предлагаю вам всё-таки вспоминать всё время соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счёт----ну нашёл источник, у которого семь пятниц на неделе
    17 января, Гость   Ответить
  • Повышения пенсионного возраста тоже не должно было....
    17 января, Гость   Ответить
  • Сколько можно повторять одно и тоже, сколько не говори сладко, во рту слаще не будет. Умные люди понимают, что она неизбежна, это вопрос времени, да она и не заканчивалась.
    17 января, Гость   Ответить
  • Она неизбежна если не будет достаточного количества ракет. Американцы выиграли войну у сербов без наземной операции и у иракцев практически без потерь не потому, что сербы или иракцы слабей бандеровцев, а потому что ракетно-бомбовых ударов хватало
    18 января, Гость   Ответить
  • С той стороны воюет практически миллиард, рано или поздно неизбежно дойдет, что даже 100 волн мобилизации проблему не решат. Только ракетно-бомбовые удары в достаточном количестве, потому что если заканчиваются ракеты, их можно воспроизводить, если заканчиваются люди, то все
    18 января, Гость   Ответить
  • Значит не искусственно. Этот всегда наоборот говорит.
    18 января, Гость   Ответить
  • С той стороны воюет практически миллиард============не пори чушь, ей больно
    18 января, Гость   Ответить
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