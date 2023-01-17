Песков раскрыл источники слухов о новой волне мобилизации в России

Он призвал не придавать значения утверждениям в соцсетях

17 января 2023, 18:12, ИА Амител

Фото: amic.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слухи о новой волне частичной мобилизации исходят из-за границы, сообщает РИА Новости.

"Да, её там искусственно будируют из-за рубежа и изнутри страны. Я предлагаю вам всё-таки вспоминать всё время соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счёт", – отметил Песков.

Он также призвал не придавать значения утверждениям в соцсетях о новой волне мобилизации, поскольку первоисточник такой информации – официальная власть.

Ранее появились сообщения о якобы подготовке к проведению новой волны частичной мобилизации. После этого член комитета по обороне ГД Андрей Гурулёв указал, что даже промышленность пока не в состоянии обеспечить очередных мобилизованных.