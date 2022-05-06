Управленец со стратегическим мышлением. Мэру Барнаула исполнилось 57 лет

6 мая своё 57-летие отмечает глава Барнаула Вячеслав Франк. В должности главы города он находится с 14 февраля 2020 года. Люди, работавшие с Франком, говорят, что мэр не боится браться за любое новое направление, потому что искренне уверен, что способен со всем справиться. Эксперты утверждают: Франку полностью доверяет и губернатор Виктор Томенко, который видит ежедневную работу мэра. Amic.ru вспоминает главные достижения Вячеслава Франка в качестве градоначальника за минувшие два года.

Чиновник новой формации

Впереди у Франка ещё как минимум три года в этой должности (до февраля 2025-го), но глава города смотрит далеко вперёд: уже поднят вопрос о подготовке к 300-летнему юбилею краевой столицы и о том, какие знаковые объекты для города нужно успеть реализовать к этому времени. Помимо того, что Франк хорошо умеет транслировать чужие мысли, ему не чужды и собственные инициативы, рассказывали amic.ru эксперты. Также люди, работавшие с Франком, говорят о нём как о мастере разрешения конфликтных ситуаций.

«Вячеслав Франк имеет богатый послужной список, он давно зарекомендовал себя и его выдвижение на первые роли неслучайно. У Франка есть связи и поддержка в правительственных кругах, а после того как он встал во главе барнаульских единороссов, его рейтинг дополнительно вырос», — говорит политтехнолог Константин Лукин.

Напомним, Франк в январе 2022 года возглавил местное отделение «Единой России». Именно мэр поведёт партию на муниципальные выборы в сентябре. Кстати, впервые руководитель краевой столицы стал ещё и первым лицом партии на городском уровне. Теперь слоган «Работать на благо города» приобретает для градоначальника особый смысл, уточняет Лукин.

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Мэр Барнаула — публичный, медийно незакрытый управленец. Это доказывают и многочисленные рейтинги, где он занимает высокие места среди своих коллег — глав крупных сибирских городов. «В сравнении с предыдущим градоначальником Вячеслав Франк смотрится особенно выигрышно, он готов общаться со СМИ не только в рамках сугубо протокольных мероприятий. У него есть харизма, он способен располагать к себе людей, но не всегда пользуется этим преимуществом», — уверен Константин Лукин.

Франк за два года пребывания в должности главы города сумел доказать свою эффективность. Это не только успешная реализация нацпроектов. Мэр инициировал запуск процесса по доработке Генплана Барнаула, который должен дать возможность городу нормально развиваться. Именно при Франке Барнаул добился почётного звания «Город трудовой доблести».

Не помешала развитию даже пандемия

Градоначальник ведёт активную кадровую политику: заметно обновляется и омолаживается состав управленцев, а от нечистых на руку чиновников мэр избавляется. Франк олицетворяет собой новый тип руководителя, который решает вопросы не только путём кабинетных совещаний. Город при нём совершил заметный рывок вперёд: стало в разы меньше коммунальных аварий, появились новые дороги, активно реализуется программа по созданию комфортной городской среды, уделяется внимание развитию массового спорта. Делается акцент на появлении достойного кадрового резерва, чиновники стали прислушиваться к мнению и чаяниям бизнеса. Всё это нашло отражение в положительных социально-экономических результатах развития Барнаула за 2020-2021 годы. И это — невзирая на негативное влияние пандемии.

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Есть и понимание, куда необходимо приложить силы в ближайшее время. Это создание полноценной социальной инфраструктуры в новых жилых микрорайонах, реформа общественного транспорта, развитие медицины и принятие нового Генплана, отвечающего интересам муниципалитета. Глава города не чужд коллегиальности: в прошлом году он возродил давно забытый институт общественных советников при мэре. Это ЛОМы, которые своим авторитетом и знаниями помогают краевому центру. Многие вопросы в городе сейчас требуют не только экономических ресурсов, но и политической воли. Это как раз то качество, которым обладает Франк.

Amic.ru присоединяется к поздравлениям и желает Вячеславу Франку долголетия, творческих успехов, сильной команды единомышленников и продолжать работу на благо горожан.

За годы работы на государственной и муниципальной службе Франк был отмечен краевыми и городскими наградами, в том числе почётными грамотами администрации города и края, почётным знаком «С благодарностью, Барнаул» и другими.