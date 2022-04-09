В Google назвали причину блокировки YouTube-канала Госдумы

YouTube-канал Государственной думы был заблокирован в связи с соблюдением законов о санкциях и правилах торговли, сообщили РИА Новости в Google. Об этом пишет «Прайм».

«Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает условия обслуживания, мы примем соответствующие меры», — прокомментировали ситуацию в компании.

Канал Госдумы «Дума ТВ», насчитывающий больше 145 тысяч подписчиков, был заблокирован на YouTube 9 апреля. На нём выкладывались эксклюзивные комментарии депутатов и трансляции пленарных заседаний.

Блокировку канала резко осудили российские чиновники. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что видеохостинг тем самым «подписал себе приговор», а сенатор Андрей Клишас выразил мнение, что «YouTube идёт уверенным шагом к тому, чтобы стать вне закона».