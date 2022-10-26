В Кремле прокомментировали уголовное дело, по которому якобы проходит Собчак
По сообщениям СМИ, потерпевшим по нему является глава Ростеха Сергей Чемезов
В Кремле знают о сообщениях СМИ, что Ксения Собчак якобы проходит подозреваемой по делу о вымогательстве. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Видели», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов.
Напомним, что ранее её коммерческого директора Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского задержали по этой же статье. Романовскому уже предъявили обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство в особо крупном размере»), однако он отрицает его.
26 октября в загородном доме Собчак в Подмосковье прошли обыски. Они были связаны с делом Суханова. После этого стало известно, что минувшей ночью Собчак покинула Россию, уехав в Литву через Белоруссию.
По сообщениям СМИ, сейчас журналистка находится в качестве подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве — потерпевшим по нему является глава Ростеха Сергей Чемезов.