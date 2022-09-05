Песков: заявление Рамзана Кадырова о возможной отставке «пока никак не материализовалось»

В Кремле видели сообщения главы Чечни Рамзана Кадырова о возможной отставке, рассказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока, если я правильно понимаю, эти сообщения никак не материализовались», — прокомментировал он.

Песков также добавил, что на данный момент в Москве исходят из того, что Кадыров продолжает руководить республикой.

В начале сентября Рамзан Кадыров заявил о том, что задумался о «бессрочном отпуске». Он сказал, что является «долгожителем» среди действующих глав субъектов РФ и сам заметил, что «засиделся».

«Поэтому я думаю, что моё время тоже пришло. Пока меня не выгнали», — заявил тогда чеченский лидер, который занимает пост уже 15 лет.

В конце августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «наелся президентства вот так», и что сохранение власти для него — не главная задача.