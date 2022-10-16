Вандалы разрушили весь парк в алтайском городе

В Камне-на-Оби вандалы разрушили парк. Об этом рассказали очевидцы в сообществе портала «Каменские известия».

В комментариях под постом местные жители отметили, что в этом районе не стоило строить парк, потому что его судьба была предрешена.

По словам горожан, деньги, затраченные на благоустройство парка, стоило направить на строительство здоровья.

При этом некоторые из комментаторов отметили, что виновато в разрушении парка не его местоположение, а воспитание людей, которые занимаются вандализмом.