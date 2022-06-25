Володин посоветовал украинцам не выбрасывать учебники по русскому языку

Украинцам не стоит спешить выбрасывать учебники по русскому языку, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Одна из задач специальной военной операции — восстановление прав и свобод граждан, которые хотят говорить на родном языке, изучать его. Правильно привлечь к ответственности украинских чиновников за нарушение прав людей. А жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать», — написал Володин в своём Telegram-канале.

В июне стало известно, что произведения советских и российских авторов уберут из учебной программы в школах Украины. Вскоре также сообщалось, что в Одесской области не будут преподавать русский язык.