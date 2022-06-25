Володин посоветовал украинцам не выбрасывать учебники по русскому языку
Чтобы потом не пришлось их искать, уточнил председатель Госдумы
Украинцам не стоит спешить выбрасывать учебники по русскому языку, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Одна из задач специальной военной операции — восстановление прав и свобод граждан, которые хотят говорить на родном языке, изучать его. Правильно привлечь к ответственности украинских чиновников за нарушение прав людей. А жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать», — написал Володин в своём Telegram-канале.
В июне стало известно, что произведения советских и российских авторов уберут из учебной программы в школах Украины. Вскоре также сообщалось, что в Одесской области не будут преподавать русский язык.