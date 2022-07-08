Володин счёл правильным ввести запрет «пропаганды нетрадиционных ценностей»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились. Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей», — заявил политик.

Россия официально вышла из Совета Европы в марте 2022 года. Власти отмечали, что ответственность за разрыв диалога лежит на странах НАТО.

Несколькими днями ранее Володин пригрозил Америке возвращением Аляски.