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Зеленский назвал условие для прекращения конфликта с РФ

Со слов президента Украины, для этого России нужно сделать одну вещь

27 января 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Если Россия выведет свои войска, то конфликт на Украине завершится, заявил президент Владимир Зеленский.

"Я могу вам точно сказать, что если они покинут нашу территорию, военные действия прекратятся. Это всё", – сказал глава государства в разговоре со Sky News (цитата по Ura.ru).

В январе 2023 года президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда заявил, что РФ хочет прекратить войну в Донбассе, которая продолжается с 2014 года.

Глава государства подчёркивал, что всё, что Россия делает сегодня, направлено на завершение конфликта.

 

Комментарии 20

  • "Я могу вам точно сказать, что если они покинут нашу территорию, военные действия прекратятся. Это всё". --- Нет, военные действия прекратятся, когда перестанет существовать фашизм на Украине.
    27 января, Гость   Ответить
  • когда перестанет существовать фашизм на Украине.- ну тогда всё это будет длится вечно, так как фашизм на западе и в США был и будет вечно
    27 января, Гость   Ответить
  • Я не понимаю зачем вы вообще печатаете новости про чиновников из страны 404. Зачем вообще про этого персонажа говорить? Он отбитый. Его только уничтожать надо. Как и еще пару-тройку сотен других. Только тогда мир наступит. Никто Россию, ядерную державу с арсеналом чтобы убить человечество в полном составе раз на 10 подряд, не победит. Нет таких сил в мире ни у кого. Могут только задушить экономически. Как это сделали с СССР в свое время. Нанести военное поражение невозможно - тогда задавим экономику. Но я надеюсь, что пример Союза дал какую то пищу для ума новому руководству. Я ничему не удивлюсь, но надеюсь, что Россия останется сильным и антагонистичным государством для США.
    27 января, Гость   Ответить
  • Когда уже нужные люди доберутся до детей зеленского...жены допустим...Чтоб на его глазах с ними случилось то, что со многими русскими людьми, живущими там (которых уже нет в живых). А его самого привязать к ракете и пустить в сторону запада...
    27 января, Гость   Ответить
  • Как только зеленскому лоб зеленкой помажут( и всем его друзьям с Азова) - так и наступят мир и благоденствие...
    27 января, Гость   Ответить
  • А Володя что говорит?
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, Его друзья с Азова были у тебя в плену Ты чё зелёнкой не намазал?
    27 января, Гость   Ответить
  • Для того, чтобы на Уркаине воцарился мир, надо, чтобы Зеленский с подельниками покинул Землю. И это будет намного более прочный мир, нежели если бы мы покинули территорию Залєжной.
    27 января, Гость   Ответить
  • Нет, военные действия прекратятся, когда перестанет существовать фашизм на Украине.------ Фшизм зародился в Италии при Дуче.....но есть один нюанс - Владимир Соловьёв очень тепло отзывался про Муссолини. Что то тут не так.
    27 января, Гость   Ответить
  • Его друзья с Азова были у тебя в плену Ты чё зелёнкой не намазал? ---- Может он просто не успел, их просто выменяли на CUMа. Они потом вроде полетели в Турцию чилить.
    27 января, Гость   Ответить
  • Бабке на грядке понятно: как только ЕС/НАТО прекратят убийственное покровительство Украине; перестанут нарушать суверенитет; остановят снабжение оружием; прекратят поставку иностранных контрактников и насильственную мобилизацию местного населения; уберут своего взращённого ставленника-президента; признают автономность Украины - вот тогда "Моська перестанет лаять на слона" и военная операция перейдёт в полицейскую, а за тем наступит мир и возрождение в составе РФ или в новых Украинских границах.
    27 января, Гость   Ответить
  • сколько можно брякать оружием? детский сад .
    27 января, Гость   Ответить
  • методичка - огонь
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, Когда уже нужные люди доберутся... А ты за русские семьи в Средней азии, на Кавказе... тоже мстить будешь? Потом?
    27 января, Гость   Ответить
  • . А ты за русские семьи в Средней азии, на Кавказе... тоже мстить будешь? Потом? **** А мы за все русские семьи отомстим. Есть желание усомниться?
    27 января, Гость   Ответить
  • Только КАПИТУЛЯЦИЯ и побег в израиль.
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, побег в израиль с золотом партии "Слуга украинского нерода".
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, откуда силенки возьмешь, мститель?
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, Его друзья с Азова были у тебя в плену Ты чё зелёнкой не намазал?-------------Володя помешал.
    28 января, Гость   Ответить
  • Гость, откуда силенки возьмешь, мститель?---------------Из русской земли матушки. Сколько раз, такие мрази как ты, уничтожали Россию, а она возрождалась. Россия место силы на земле, здесь душа есть. У англосаксов души нет.
    28 января, Гость   Ответить
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