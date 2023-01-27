Зеленский назвал условие для прекращения конфликта с РФ

Со слов президента Украины, для этого России нужно сделать одну вещь

27 января 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Если Россия выведет свои войска, то конфликт на Украине завершится, заявил президент Владимир Зеленский.

"Я могу вам точно сказать, что если они покинут нашу территорию, военные действия прекратятся. Это всё", – сказал глава государства в разговоре со Sky News (цитата по Ura.ru).

В январе 2023 года президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда заявил, что РФ хочет прекратить войну в Донбассе, которая продолжается с 2014 года.

Глава государства подчёркивал, что всё, что Россия делает сегодня, направлено на завершение конфликта.