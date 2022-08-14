Зеленский передумал не пускать россиян в Европу

Президент Украины Владимир Зеленский, который несколько дней назад призвал страны Запада закрыть въезд для всех россиян, на этот раз предложил всё же пускать некоторых граждан РФ в Европу.

Как пишет «Говорит Москва», в своём видеобращении глава государства призвал предоставить политическое убежище преследуемым на родине россиянам. А вот туристические визы Зеленский по-прежнему считает нужным не выдавать.

«Они должны получить помощь цивилизованного мира. Это известные юридические механизмы — через беженство, через просьбы об убежище, через другие возможности помочь и поддержать. Но это для тех, кто борется, кого преследуют. И это не должно относиться к отдыху граждан России в Европе, туризму, развлечениям, бизнес-делам», — сказал Зеленский.

Ранее власти Эстонии запретили въезд россиянам по шенгенской визе, выданной в стране.