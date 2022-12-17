Зеленский заявил, что его призывают к переговорам с Москвой

Однако политик не видит в этом смысла

17 декабря 2022, 10:13, Никита Черников

Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что «некоторые» призывают его сесть за стол переговоров с РФ. Однако сам он «не видит предмета для разговора».

Украинский лидер также добавил, что не считает полезным диалог своего французского коллеги Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным, и усомнился в том, что это принесёт результаты.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких предложений по новогоднему перемирию от Киева не поступало. «И такой темы нет на повестке дня», — отмечал он.