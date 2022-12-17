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Зеленский заявил, что его призывают к переговорам с Москвой

Однако политик не видит в этом смысла

17 декабря 2022, 10:13, Никита Черников

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что «некоторые» призывают его сесть за стол переговоров с РФ. Однако сам он «не видит предмета для разговора».

Украинский лидер также добавил, что не считает полезным диалог своего французского коллеги Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным, и усомнился в том, что это принесёт результаты.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких предложений по новогоднему перемирию от Киева не поступало. «И такой темы нет на повестке дня», — отмечал он.

Комментарии 5

  • Вы зачем это чмо транслируете?
    17 декабря, Гость   Ответить
  • «некоторые» -- интересно, кто?
    17 декабря, Гость   Ответить
  • меркель же ясно сказала - нам нужны были Минские соглашения, что бы накачать украину оружием... вы что и сейчас поверите!?
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Какие на хрен переговоры. Полная безаговорочная КАПИТУЛЯЦИЯ!!!!!!!!!!
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Это точно новости Алтайского края?
    17 декабря, Гость   Ответить
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