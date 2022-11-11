Зеленский заявил, что не закрывал дверь для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не закрывал дверь для переговоров с РФ.

«Я не закрывал дверь. Я говорил, мы будем готовы говорить с Россией, но с другой Россией — той, которая будет по-настоящему готова к миру», — сказал политик в интервью CNN.

Ранее в ноябре президент Франции Эммануэль Макрон призвал Украину вернуться за стол переговоров с Россией. По его словам, Киев должен определить условия и время для возобновления диалога.

РИА Новости со ссылкой на западные СМИ отмечает, что к переговорам Украину в последние дни также подталкивают США и их союзники. Отмечается, что Зеленский уже назвал условия для начала разговора с РФ — это «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

В конце октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что президент Владимир Путин по-прежнему готов к переговорам по Украине.