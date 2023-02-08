В Польше допустили наличие ядерного оружия у Украины
Генерал отметил, что сегодня никто не запретит украинцам иметь оружие массового поражения
08 февраля 2023, 11:51, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что на Украине может находиться ядерное оружие, сообщает РИА Новости со ссылкой на Radio ZET.
"Я не исключаю наличия у Украины ядерного оружия, поскольку у украинцев есть атомные электростанции, учёные, лаборатории, ноу-хау. То есть у них есть всё, чтобы иметь такое оружие. В принципе, на сегодняшний день никто украинцам не запретит его иметь", – отметил Скшипчак.
Ранее в Польше не исключили возможности начала третьей мировой войны.
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