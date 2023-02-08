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В Польше допустили наличие ядерного оружия у Украины

Генерал отметил, что сегодня никто не запретит украинцам иметь оружие массового поражения

08 февраля 2023, 11:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что на Украине может находиться ядерное оружие, сообщает РИА Новости со ссылкой на Radio ZET.

"Я не исключаю наличия у Украины ядерного оружия, поскольку у украинцев есть атомные электростанции, учёные, лаборатории, ноу-хау. То есть у них есть всё, чтобы иметь такое оружие. В принципе, на сегодняшний день никто украинцам не запретит его иметь", – отметил Скшипчак.

Ранее в Польше не исключили возможности начала третьей мировой войны.

 

Комментарии 21

  • О. Получается надо бить, а то будет поздно?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Так СВО поэтому и началась, что их в этом заподозрили. Польша подтвердила
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Какого же рожна мы не разбомбили до сих пор эти лаборатории, атомные электростанции и т.д.?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Вообще-то, на Украине в советское время разрабатывались и наши стратегические ракеты "Воевода", и командные ракеты "судного дня" "мёртвая рука" системы "Периметр", и обжимные ядерные взрыватели. Поэтому все наши ракетно-ядерные технологии есть и у них, а теперь и у США. Включая всю телеметрию и коды автоматики нашего "ядерного щита".
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Коды автоматики наверное не догадались поменять. Теперь надо проверить, полетит или нет
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость,советские коды советской автоматики в америке?Как же мы допустили?!?!!Надо срчно чего-то предпринять!!!!Щит,это знаете ли,не хухры-мухры.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гиперзвуковая по тренировочному лагерю во Львовской области прилетела, коды не остановили. Потому что когда коды передавили гиперзвука еще не было
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Потому что когда коды передавили гиперзвука еще не было **** Вообще-то, гиперзвуковые ракеты были разработаны и испытывались ещё в 60-е годы прошлого века. Но они из-за дорогущей термостойкой обшивки получались запредельно дорогими. Уровень электроники не позволял добиться необходимой точности наведения, а несли они тот же заряд, что и в сотни раз более дешёвые обычные ракеты, долетавшие до цели в разы точнее и лишь на несколько минут медленнее. *** Современные боевые действия лишь подтвердили, что главное не скорость, а постоянные массированные удары, которые могут обеспечить лишь более дешёвые дроны, которые в сотни раз дешевле обычных ракет и в тысячи раз дешевле гиперзвуковых.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • гость, ты какой-то дронутый...
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Современные боевые действия подтвердили, что дронами уже год воюют и, если динамика не изменится, будут воевать еще лет 30. Только ракетные удары могут изменить динамику
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Кстати,о дронах.Вчерась в Харькове бабахнуло аккурат по цеху производства дронов.Вчера же в латвии сгорел огромный цех по производству дронов.Совпадение?Не думаю...
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Дешевые летальные аппараты появились еще 100 лет назад, их могли сбить из винтовки. Про гиперзвук знали еще 300 лет назад, но в США, по их же словам, до сих пор нет гиперзвуковой ракеты. И не потому что дорого, а, по их же словам, потому что пока не могут сделать нужный термостойкий металл. А денег у них полно, могли бы, сделали бы. И они говорят, что скоро сделают. А когда сделают, будет поздно использовать свое преимущество
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Современные боевые действия подтвердили, что дронами уже год воюют и, если динамика не изменится, будут воевать еще лет 30. **** Только сегодня на одном из каналов смотрел видео, как с дрона были убиты взрывом сразу 5 солдат, прятавшиеся в одной воронке. А до этого было видео с этого же дрона, где кто и как прячется в ямах и траншеях, а ещё, как по заснеженному полю на коленках от ямы к яме бегут бойцы, постоянно оглядываясь на небо.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • сегодня на одном из каналов смотрел видео, как с дрона были убиты взрывом сразу 5 солдат --- ну так и я про это, так можно еще лет 30 воевать
    08 февраля, Гость   Ответить
  • ну так и я про это, так можно еще лет 30 воевать ***** Экономика не позволит. Афганская авантюра за 10 лет полностью подорвала советскую экономику. А она была на порядок мощнее российской.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Такие малые дроны имеют больше психологическое значение для противника.Сейчас они уже и стаями летают.И только недавно с российской стороны они начали активно внедряться на передовой.Когда в ходе военных действий начали "знакомиться" с настоящим условиями ведения современной войны на земле.А раньше не до этого было.Проведение танковых биатлонов отнимало уйму времени и средств...Да и на постройку огромнейшего Главного Храма ВС РФ немало денег ушло.То ли 6,то ли 9 миллиардов рублей....................
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Экономика не позволит --- Ну так и я про тоже. Если динамику СВО не изменить, экономика не выдержит
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Ракетные удары по объектам инфраструктуры сильно влияют на психику. Когда нет света и тепла, это очень сильно на психику влияет
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Американцы ракетно-бомбовыми ударами так повлияли на психику сербов, что даже наземную операцию проводить не пришлось. Сербы сами вылезли из подвалов и сдались. Потом сами арестовали своего президента и отдали тем, кто их бомбил. Потому что надоело 3 месяца без электроэнергии сидеть
    08 февраля, Гость   Ответить
  • "Афганская авантюра за 10 лет полностью подорвала советскую экономику" Зачем всем показывать свою тугоумость???
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Это тебе британские учёные сообщили?
    08 февраля, Гость   Ответить
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