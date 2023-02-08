В Польше допустили наличие ядерного оружия у Украины

Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что на Украине может находиться ядерное оружие, сообщает РИА Новости со ссылкой на Radio ZET.

"Я не исключаю наличия у Украины ядерного оружия, поскольку у украинцев есть атомные электростанции, учёные, лаборатории, ноу-хау. То есть у них есть всё, чтобы иметь такое оружие. В принципе, на сегодняшний день никто украинцам не запретит его иметь", – отметил Скшипчак.