Сушеные тараканы и барсучий жир. Почему на Алтае растет заболеваемость туберкулезом

В Алтайском крае орудует агрессивный штамм туберкулеза

25 марта 2024, 10:28, ИА Амител

Рентген легких / Фото: ru.freepik.com

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу на Алтае всегда была хуже, чем в среднем по стране. А за прошедший год заболеваемость еще подросла. Вместе с главным фтизиатром региона Еленой Анисимовой разбираемся – в чем причина и как алтайские врачи планируют с этим бороться.

Каторжное наследство

Исторически сложилось, что Сибирский Федеральный округ принимает на себя основной удар туберкулезной инфекции. С чем связана высокая заболеваемость туберкулезом с абсолютной точностью специалисты сказать не могут. Но называют факторы, которые этому способствуют. суровый край с неблагоприятными погодными условиями, высокая концентрация мест лишения свободы (Сибирь во все времена была регионом ссылок, тюрем и острогов), низкая плотность населения (что затрудняет диагностику и возможность вовремя оказать помощь), высокая пораженность населения ВИЧ-инфекцией - все это создает объективные предпосылки для высокого уровня заболеваемости.

А в 2021 году в регион пришел пекинский штамм Beijing - он отличается повышенной заразностью, агрессивностью и лекарственной устойчивостью по сравнению с другими генотипами микобактерии туберкулеза. Beijing быстро потеснил остальные мутации, циркулирующие на территории Алтайского края и занял преобладающую позицию.

Пандемия подвела

По итогам 2023 года фтизиатрическая служба региона зафиксировала рост заболеваемости. Среди взрослых контингентов врачи связывают его с естественной убылью населения в регионе. В абсолютных цифрах в 2023 году выявили практически столько же больных туберкулезом, как и в 2022 (1222 пациента против1293, соответственно), а вот в пересчете на 100 тыс. населения показатель вырос на 4,4 % (с 58,5 в 2022 году до 61,1 человек на 100 тыс. населения - в 2023году).

"Безусловно, свое влияние оказала пандемия коронавирусной инфекции, - объясняет Елена Анисимова. – Первичное звено, которое всегда занималось работой по выявлению туберкулеза, работало в режиме пожарной команды, спасая людей от ковида. В 2019 – 2020 годах процент охвата профилактическими осмотрами на туберкулез снизился до 70% при плане в 80%, и только в 2022 году было осмотрено то количество населения, которое необходимо, чтобы выявлять туберкулез на ранних стадиях. По сути, сегодня мы довыявляем больных, которых не выявили два года назад".

А вот в детской фтизиатрической службе произошел реальный рост заболеваемости, причем, более чем на 21%. В прошлом году в детской туберкулезной поликлинике установили новый современный высокоинформативный компьютерный томограф (КТ- основной метод диагностики самого частого "детского" туберкулеза внутригрудных лимфоузлов. – Прим. ред.), позволяющий диагностировать патологические очаги лимфоидной ткани размером до сантиметра, которые не показывают рентгеновские снимки.

Объединились, чтобы наверстать

Впрочем, алтайские фтизиатры настроены решительно. Елена Анисимова предлагает сравнить показатель 2015 и плановое значение 2025 года, к которому нужно стремиться фтизиатрической службе региона. По плану, за десять лет заболеваемость должна снизиться на 50%. К 2023 году уже удалось добиться снижения на 43%. За 2024-2025 годы осталось наверстать еще 7%.

Для решения этой задачи алтайская фтизиатрическая служба региона в прошлом году прошла реорганизацию. Все ее участники объединились в единое юридическое лицо – Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер. Сейчас в него входят пять противотуберкулезных диспансеров - в Барнауле, Рубцовске, Бийске, Славгороде, Благовещенке и две туберкулезные больницы - в Шелаболихе и Перешеечном Егорьевского района. Кроме того, на базе центральных районных больниц работают три стационарных отделения и 59 кабинетов консультативного фтизиатрического приема.

Врачи уверены: реорганизация позволит более эффективно решать стоящие перед ними задачи, в том числе и вопрос дефицита кадров на местах. В частности, сейчас алтайские фтизиатры активно используют систему телемедицинских консультаций – как внутри региона, так и с ведущими отечественными НИИ туберкулеза в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

И снова - изоляция

Вообще, лечение туберкулеза – это очень длительная терапия. Даже самые благодарные закрытые формы (когда пациент является носителем патогена, но не выделяет микроб во внешнюю среду. – Прим. ред.), лечатся не менее 6 - 8 месяцев.

Те, кто имеет малые формы заболевания, у кого в мокроте не обнаружены микобактерии туберкулеза, могут получать лечение амбулаторно или в условиях дневного стационара. Пациент, страдающий заразной формой туберкулеза должен быть изолирован, пока на фоне подобранной адекватной терапии, палочка не перестанет выделяться во внешнюю среду.

Ключевой метод лечения туберкулеза – антибактериальная терапия. Существует около десятка высокоэффективных антибиотиков и набор схем на их основе. Чувствительные формы туберкулеза, хорошо отвечающие на лечение, современные фтизиатры в большинстве случаев научились побеждать.

Сложнее ситуация - с устойчивыми формами, к каковым относится и штамм Beijing. И хотя против таких микробов ученые в последние годы изобрели ряд специфических препаратов, эффективность лечения только антибиотиками для них не превышает 60%, поэтому активно используются хирургические методы лечения, клапанная бронхоблокация, инсуфляция воздухом.

"Кстати, при выявлении активных форм туберкулеза хирурги консультируют абсолютно каждого пациента: даже если в данные момент речь об операции не идет, это совершенно не значит, что она не понадобится через несколько месяцев", - поясняет Елена Анисимова.

Туберкулез опасен, но он излечим. Здоровым людям вообще не надо бояться этой болезни, считают врачи. Просто будьте внимательны к своему здоровью и здоровью ваших детей. Не нужно клеймить это заболевание, считать, что оно где-то там – в бараках и трущобах, а к вам совершенно не относится. Чем более открыты вы будете к этой проблеме, тем больше шансов не заболеть или уверенно победить болезнь.

Правда ли, что барсучий жир спасает от туберкулеза?



Это миф. Он сложился еще в середине прошлого века. Первый специфический антибиотик от туберкулеза был изобретен только в 1941 году. До этого лечить больных было фактически нечем. Люди ели собак, барсуков и сусликов, чтобы хоть как-то восстановить белково-липидный обмен и поднять иммунитет в голодные военные годы.



"Когда человек заболевает пневмонией, он бежит в аптеку почему-то не за барсучьим жиром, а за антибиотиком. Так ведь туберкулез - это та же пневмония, только специфическая! Если бы туберкулез лечился волшебными сушеными тараканчиками и жучками, чьим бы то ни было жиром, медом и так далее - он давно был бы побежден, а дорогостоящие антибиотики не закупались бы государством и не раздавались бы бесплатно больным туберкулезом", – разводит руками Елена Анисимова.