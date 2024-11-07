Попов рассказал, есть ли случаи заражения вирусом Коксаки в Алтайском крае

По словам министра, серьезных опасений по этой инфекции в регионе пока нет

07 ноября 2024, 15:10, ИА Амител

Дмитрий Попов / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае не зарегистрировали случаев заражения вирусом Коксаки. Об этом на пресс-конференции сказал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.

По его словам, по клинической картине инфекция схожа с ОРВИ, однако есть особенности течения этого заболевания.

"Будем мониторить ситуацию, но пока серьезных опасений у нас на сегодня нет", – подчеркнул министр.

Вирус впервые обнаружили в 1948 году в американском городе Коксаки. Он входит в группу кишечных инфекций и способен вызывать лихорадку, рвоту, диарею, острый менингит, сыпь, боли в мышцах, нарушение работы центральной нервной системы.

При этом специального лечения от Коксаки нет, поэтому вся терапия направлена на борьбу с симптомами. В то же время чаще всего им заражаются в основном дети, особенно малыши.

Ранее в ноябре стало известно, что Коксаки подхватили жители Москвы, Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, Удмуртии, а также Владимирской, Брянской, Калужской и Московской областей.