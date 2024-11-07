Попов рассказал, есть ли случаи заражения вирусом Коксаки в Алтайском крае
По словам министра, серьезных опасений по этой инфекции в регионе пока нет
07 ноября 2024, 15:10, ИА Амител
В Алтайском крае не зарегистрировали случаев заражения вирусом Коксаки. Об этом на пресс-конференции сказал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.
По его словам, по клинической картине инфекция схожа с ОРВИ, однако есть особенности течения этого заболевания.
"Будем мониторить ситуацию, но пока серьезных опасений у нас на сегодня нет", – подчеркнул министр.
Вирус впервые обнаружили в 1948 году в американском городе Коксаки. Он входит в группу кишечных инфекций и способен вызывать лихорадку, рвоту, диарею, острый менингит, сыпь, боли в мышцах, нарушение работы центральной нервной системы.
При этом специального лечения от Коксаки нет, поэтому вся терапия направлена на борьбу с симптомами. В то же время чаще всего им заражаются в основном дети, особенно малыши.
Ранее в ноябре стало известно, что Коксаки подхватили жители Москвы, Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, Удмуртии, а также Владимирской, Брянской, Калужской и Московской областей.
16:01:49 07-11-2024
Как уверено министр заявляет, можно было бы сказать, что ситуация на уровне единичных случаев хотя бы. С учётом, что в нашей семье болели двое детей, и откуда-то этот коксаки взялся, а мы не покидали Алтайский край последние три месяца.
20:13:07 07-11-2024
Анна (16:01:49 07-11-2024) Как уверено министр заявляет, можно было бы сказать, что сит... вирусу лет 20+, это Герпес опоясывающий
16:15:58 07-11-2024
Ну сейчас паникеры возбудятся))
18:59:02 07-11-2024
Гость (16:15:58 07-11-2024) Ну сейчас паникеры возбудятся)) ...
Видишь, уже возбудились. Некоторые до сих пор маски носят. Короны боятся. ))))
19:34:53 07-11-2024
Гость (16:15:58 07-11-2024) Ну сейчас паникеры возбудятся)) ... Ты придурок или американский шпион? С "короной" в 2020 тоже сначала паникеры возбудились, а потом?