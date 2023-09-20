Попова рассказала, что внушает оптимизм при росте заболеваемости ковидом в России

Глава Роспотребнадзора посоветовала привиться и соблюдать меры профилактики

20 сентября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России при нынешнем подъеме заболеваемости ковидом фиксируют небольшое количество госпитализаций, рассказала РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова подчеркнула, что, как и прогнозировалось, рост заболеваемости начался со второй половины августа в больших городах.

"Отличительной чертой подъема заболеваемости этого сезона является небольшое количество госпитализаций. Что само по себе внушает определенный оптимизм", – указала специалист.

Она напомнила, что ковид несет негативные последствия для здоровья человека, поэтому лучше не болеть. В связи с этим Попова посоветовала привиться и соблюдать меры профилактики, которые позволят избежать заражения.

Ранее Попова заявила, что пандемия ковида уходит и уроки должны быть максимально извлечены.