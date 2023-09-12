Пандемия ковида уходит, заявила Анна Попова

По словам главы Роспотребнадзора, уроки из пандемии должны быть максимально извлечены

12 сентября 2023, 09:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пандемия коронавируса уходит, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме.

"Сегодня пандемия уходит, это совершенно очевидно", – цитирует ее ТАСС.

По словам Поповой, уроки пандемии сегодня должны быть "максимально извлечены и максимально реализованы". Также она подчеркнула, что пандемия доказала миру, что пренебрежение эпидемическими и биологическими рисками может очень дорого обойтись экономике.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае резко подскочила заболеваемость ковидом. Однако в местном Роспотребнадзоре уже задумались о проведении противоэпидемических мероприятий – в том числе о ношении масок.

В ходе ВЭФ Анна Попова также сказала, что рекомендация ведомства носить маски во время подъемов заболеваемости гриппом все еще актуальна.