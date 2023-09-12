Пандемия ковида уходит, заявила Анна Попова
По словам главы Роспотребнадзора, уроки из пандемии должны быть максимально извлечены
12 сентября 2023, 09:20, ИА Амител
Пандемия коронавируса уходит, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме.
"Сегодня пандемия уходит, это совершенно очевидно", – цитирует ее ТАСС.
По словам Поповой, уроки пандемии сегодня должны быть "максимально извлечены и максимально реализованы". Также она подчеркнула, что пандемия доказала миру, что пренебрежение эпидемическими и биологическими рисками может очень дорого обойтись экономике.
Ранее сообщили, что в Алтайском крае резко подскочила заболеваемость ковидом. Однако в местном Роспотребнадзоре уже задумались о проведении противоэпидемических мероприятий – в том числе о ношении масок.
В ходе ВЭФ Анна Попова также сказала, что рекомендация ведомства носить маски во время подъемов заболеваемости гриппом все еще актуальна.
09:26:56 12-09-2023
Так вроде ВОЗ ещё в прошлом году отменила пандемию и извинился перед населением за излишне жестокие и бессмысленные меры. Ещё ВОЗ запретила ставить прививки детям. А у нас Попова только узнала, что пандемия кончилась
10:32:48 12-09-2023
Помню- помню как первую "официально" заразившуюся бабенку всем городом дружно травили, благо не сожгли ее. А потом эти мойки дорог растворами, эффективную работу показывали. Цирк с конями местного масштаба. Поиск не "ужаленных" (не вакцинированных), вплоть до увольнения с работы. Потом дружное переобувание как говорят в воздухе.