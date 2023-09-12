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Пандемия ковида уходит, заявила Анна Попова

По словам главы Роспотребнадзора, уроки из пандемии должны быть максимально извлечены

12 сентября 2023, 09:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Пандемия коронавируса уходит, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме.

"Сегодня пандемия уходит, это совершенно очевидно", – цитирует ее ТАСС.

По словам Поповой, уроки пандемии сегодня должны быть "максимально извлечены и максимально реализованы". Также она подчеркнула, что пандемия доказала миру, что пренебрежение эпидемическими и биологическими рисками может очень дорого обойтись экономике.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае резко подскочила заболеваемость ковидом. Однако в местном Роспотребнадзоре уже задумались о проведении противоэпидемических мероприятий – в том числе о ношении масок.

В ходе ВЭФ Анна Попова также сказала, что рекомендация ведомства носить маски во время подъемов заболеваемости гриппом все еще актуальна. 

Коронавирус здравоохранение Роспотребнадзор
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Комментарии 2

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Поздравим Попову!

09:26:56 12-09-2023

Так вроде ВОЗ ещё в прошлом году отменила пандемию и извинился перед населением за излишне жестокие и бессмысленные меры. Ещё ВОЗ запретила ставить прививки детям. А у нас Попова только узнала, что пандемия кончилась

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Гость

10:32:48 12-09-2023

Помню- помню как первую "официально" заразившуюся бабенку всем городом дружно травили, благо не сожгли ее. А потом эти мойки дорог растворами, эффективную работу показывали. Цирк с конями местного масштаба. Поиск не "ужаленных" (не вакцинированных), вплоть до увольнения с работы. Потом дружное переобувание как говорят в воздухе.

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