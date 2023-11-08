Но необходимо пройти сезонную вакцинацию против вируса гриппа

08 ноября 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в этом сезоне вакцинация от коронавируса не нужна, пишет "Парламентская газета".

"На сегодня риски возникновения значимых заболеваний и смертельных случаев от ковида таковы, что мы не требуем иммунироваться от ковида в этом сезоне", – сказала Попова на пленарном заседании Совета Федерации.

Она также подчеркнула, что в Роспотребнадзоре следят за вирусом, чтобы при необходимости отредактировать эпидемиологические меры.

При этом, уточнила Попова, необходимо пройти сезонную вакцинацию против вируса гриппа.

Ранее руководитель Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что отечественная вакцина от ковида "Спутник V" ("ГамКовидВак") перестала защищать от коронавируса.