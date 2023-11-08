Попова: вакцинация от ковида больше не нужна
Но необходимо пройти сезонную вакцинацию против вируса гриппа
08 ноября 2023, 16:35, ИА Амител
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в этом сезоне вакцинация от коронавируса не нужна, пишет "Парламентская газета".
"На сегодня риски возникновения значимых заболеваний и смертельных случаев от ковида таковы, что мы не требуем иммунироваться от ковида в этом сезоне", – сказала Попова на пленарном заседании Совета Федерации.
Она также подчеркнула, что в Роспотребнадзоре следят за вирусом, чтобы при необходимости отредактировать эпидемиологические меры.
При этом, уточнила Попова, необходимо пройти сезонную вакцинацию против вируса гриппа.
Ранее руководитель Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что отечественная вакцина от ковида "Спутник V" ("ГамКовидВак") перестала защищать от коронавируса.
17:06:31 08-11-2023
Попова "мы не ТРЕБУЕМ иммунироваться" Интересно, что Попова может требовать от меня!!!
17:08:00 08-11-2023
Что нельзя заработать на этои?
17:19:06 08-11-2023
Лохотрон продолжается...Кому не хватило вакцинации от ковида можете добить свой иммунитет вакцинацией от гриппа...
00:11:01 09-11-2023
Дюша (17:19:06 08-11-2023) Лохотрон продолжается...Кому не хватило вакцинации от ковида... Вам уже ничто не страшно. Мозга нет - уже диагноз.
09:24:10 09-11-2023
Гость (00:11:01 09-11-2023) Вам уже ничто не страшно. Мозга нет - уже диагноз.... У меня есть не только мозг, но и образование высшее биологическое и красный диплом и в процессе обучения я усвоил основные правила иммунологии...Прививок от гриппа не бывает, иначе переболев вы бы больше не могли заразиться. На производство вакцины нужно время, а грипп мутирует на много быстрее, тем более невозможно предсказать штамм, которым вы заразитесь (или вас Ванга зовут?)...И диагнозы тут ставлю я...
18:35:25 08-11-2023
Гриппол колют... Грипп гонконский... Не поможет однако... Вакцина от ковида? Дрянь какая то...
22:14:42 08-11-2023
Совсем запутались..
07:37:00 09-11-2023
Вакцины нет, вот и не требуют.