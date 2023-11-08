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Попова: вакцинация от ковида больше не нужна

Но необходимо пройти сезонную вакцинацию против вируса гриппа

08 ноября 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в этом сезоне вакцинация от коронавируса не нужна, пишет "Парламентская газета".

"На сегодня риски возникновения значимых заболеваний и смертельных случаев от ковида таковы, что мы не требуем иммунироваться от ковида в этом сезоне", – сказала Попова на пленарном заседании Совета Федерации.

Она также подчеркнула, что в Роспотребнадзоре следят за вирусом, чтобы при необходимости отредактировать эпидемиологические меры.

При этом, уточнила Попова, необходимо пройти сезонную вакцинацию против вируса гриппа.

Ранее руководитель Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что отечественная вакцина от ковида "Спутник V" ("ГамКовидВак") перестала защищать от коронавируса.

Коронавирус Вакцинация

Комментарии 8

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Гость

17:06:31 08-11-2023

Попова "мы не ТРЕБУЕМ иммунироваться" Интересно, что Попова может требовать от меня!!!

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Гость

17:08:00 08-11-2023

Что нельзя заработать на этои?

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Дюша

17:19:06 08-11-2023

Лохотрон продолжается...Кому не хватило вакцинации от ковида можете добить свой иммунитет вакцинацией от гриппа...

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Гость

00:11:01 09-11-2023

Дюша (17:19:06 08-11-2023) Лохотрон продолжается...Кому не хватило вакцинации от ковида... Вам уже ничто не страшно. Мозга нет - уже диагноз.

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Гость

09:24:10 09-11-2023

Гость (00:11:01 09-11-2023) Вам уже ничто не страшно. Мозга нет - уже диагноз.... У меня есть не только мозг, но и образование высшее биологическое и красный диплом и в процессе обучения я усвоил основные правила иммунологии...Прививок от гриппа не бывает, иначе переболев вы бы больше не могли заразиться. На производство вакцины нужно время, а грипп мутирует на много быстрее, тем более невозможно предсказать штамм, которым вы заразитесь (или вас Ванга зовут?)...И диагнозы тут ставлю я...

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...

18:35:25 08-11-2023

Гриппол колют... Грипп гонконский... Не поможет однако... Вакцина от ковида? Дрянь какая то...

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Олег

22:14:42 08-11-2023

Совсем запутались..

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Гость

07:37:00 09-11-2023

Вакцины нет, вот и не требуют.

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