Популярность частных домов выросла в России
Все больше семей выбирают частное строительство из-за сложностей в поиске подходящей квартиры
22 апреля 2025, 15:42, ИА Амител
Спрос на частное жилье в РФ растет. Как сообщает "Курс дела" со ссылкой на данные "Дом.рф", покупку или строительство частного дома в обозримом будущем рассматривают 5,2 млн российских семей. Эксперты объясняют подобные тенденции невозможностью квартирного рынка удовлетворить потребности семей с детьми.
По данным "Дом.рф" и ВЦИОМ, строительство собственного дома в России в ближайшие пять лет планируют 2,8 млн семей. Таким образом, спрос на частное жилье составляет порядка 560 тысяч домов в год. Для сравнения: в 2024 году в России построили всего 461 тысячу частных домов.
Руководитель аналитического центра "Дом.рф" Михаил Гольдберг отметил, что 46% семей хотели бы приобрести квартиру с тремя и более комнатами, однако таких в новых домах строят не более 15%. По этой причине они начинают обращаться к частному строительству. Чаще всего россияне возводят коттеджи площадью от 100 до 120 квадратных метров – они дешевле в строительстве и эксплуатации, проще в обслуживании и ремонте по сравнению с большими особняками.
16:56:26 22-04-2025
А мне и в однушке 30 кв.м не плохо с семьей живется.
21:18:11 22-04-2025
Гость (16:56:26 22-04-2025) А мне и в однушке 30 кв.м не плохо с семьей живется.... Ленин в шалаше жил.
08:56:43 23-04-2025
Musik (21:18:11 22-04-2025) Ленин в шалаше жил. ... Вот нас туда и толкают.
14:45:22 23-04-2025
Афиноген (08:56:43 23-04-2025) Вот нас туда и толкают.... После шалаша у него теперь мраморный дворец, Вы тоже так хотите?
13:06:12 24-04-2025
Гость (14:45:22 23-04-2025) После шалаша у него теперь мраморный дворец, Вы тоже так хот... Это ,у вас ,типа,юмор?
05:12:43 23-04-2025
а потом они понимают, что им продали картинку жарки шашлыков на собственном дворе. А по факту, они остаются с полунедостроем, без инфраструктуры, ещё и топить может, а вместо шашлыков приходится то снег кидать, то проблемы с водой/светом решать. Частный дом - это отлично, когда у тебя есть деньги, либо огромный запас энтузиазма. А вот зачем все эти ипотечники на последние пищат и лезут - вот х.з.
09:04:35 23-04-2025
А почему люди стремятся построить свой дом?Чтобы меньше зависеть от разных управляющих компаний и этого грабежа ,который благославило наше государство.В своём доме ты более независим ,чем в квартире и платить надо меньше ,в нашей ,самой богатой в мире ,энергетическими ресурсами стране .
10:19:28 23-04-2025
Есть и квартира в городе, и загородный дом. Коммуналка за городом меньше в два раза, хотя топится 350 кв. м. , а квартира всего 80. Нужен и энтузиазм, и деньги. Но зато, если надоела загородная жизнь, можно переехать в квартиру на несколько дней, и наоборот. Ну и стоимость квадратного метра... За городом строится основной (сейчас пользуемся гостевым) Дом под крышей, с отоплением, канализацией, водой( скважина), электричество временное разведено. Затраты на сегодняшний день 7,5 млн. То есть всего 30 000 за кв. метр. После отделки цену увеличится примерно вдвое. ( в смету заложена инженерка, отделка, мебель. 60 тыщ и 150 тыщ в городской квартире несопоставимо
11:25:14 23-04-2025
Виталий (10:19:28 23-04-2025) Есть и квартира в городе, и загородный дом. Коммуналка за го... Затраты на сегодняшний день 7,5 млн. Стена - газобетон + утеплитель + кирпич?
16:36:01 23-04-2025
Гость (11:25:14 23-04-2025) Затраты на сегодняшний день 7,5 млн. Стена - газобетон + ут... Фундамент полноценный. (Подвал) Крыша с утеплением, окна, канализация, Скважина в подвале. лестницы, отмостка, Теплые полы залиты, газовое отопление включено, ну так еще по мелочи
10:25:52 23-04-2025
стописят тыщ м2...
эх...
как давно это было...
как молоды мы были...