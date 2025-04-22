Популярность частных домов выросла в России

Все больше семей выбирают частное строительство из-за сложностей в поиске подходящей квартиры

22 апреля 2025, 15:42, ИА Амител

Частный дом / Фото: unsplash.com / Go to Erica Magugliani's profile Erica Magugliani

Спрос на частное жилье в РФ растет. Как сообщает "Курс дела" со ссылкой на данные "Дом.рф", покупку или строительство частного дома в обозримом будущем рассматривают 5,2 млн российских семей. Эксперты объясняют подобные тенденции невозможностью квартирного рынка удовлетворить потребности семей с детьми.

По данным "Дом.рф" и ВЦИОМ, строительство собственного дома в России в ближайшие пять лет планируют 2,8 млн семей. Таким образом, спрос на частное жилье составляет порядка 560 тысяч домов в год. Для сравнения: в 2024 году в России построили всего 461 тысячу частных домов.

Руководитель аналитического центра "Дом.рф" Михаил Гольдберг отметил, что 46% семей хотели бы приобрести квартиру с тремя и более комнатами, однако таких в новых домах строят не более 15%. По этой причине они начинают обращаться к частному строительству. Чаще всего россияне возводят коттеджи площадью от 100 до 120 квадратных метров – они дешевле в строительстве и эксплуатации, проще в обслуживании и ремонте по сравнению с большими особняками.