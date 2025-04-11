Запасная недвижимость. Барнаульцы массово продают дачи, чтобы купить квартиры и дома

Домик на трех сотках для некоторых мечта, для других – обуза

11 апреля 2025, 06:15, ИА Амител

Дача / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

Рынок дачных домов и участков резко "прирос" в Барнауле. Количество продаваемых вариантов достигло почти тысячи – рекордная цифра за последние годы. После пандемии коронавируса этот сегмент недвижимости был суперпопулярным и востребованным: горожане стремились к земле и уединению, а потому "сметали" все ликвидные варианты. Теперь же рынок переполнен предложениями. Эксперты объясняют это несколькими факторами. Какими – в материале amic.ru.

Продать, чтобы не потерять

Самые дешевые дачные участки в Барнауле стоят 200–300 тыс. рублей. В пригородных СНТ стоимость аналогичная. Риелтор Евгения Панова рассказала amic.ru, что за последние годы цена на дачи выросла, особенно это касается вариантов по низу рынка.

Еще три-четыре года назад встречалось много предложений до 50 тыс. рублей. Кто-то даже был готов отдать участок за символическую стоимость, а СНТ и вовсе выделяли земли бесплатно.

"Сейчас дешевле 100–150 тыс. рублей объектов на рынке нет. Даже "голые" наделы в отдаленных СНТ продают за эти суммы. Некоторые предложения, мы видим это по открытым источникам, несколько лет "спали". То есть объявления об их продаже собственники размещали в 2021–2022 годах, но затем, не реализовав, объявление сняли. Но в 2025-м активировали. И с новой ценой: в некоторых случаях стоимость подросла в три-четыре раза", – отмечает эксперт.

Массовый "сброс" объектов риелтор связывает отчасти с новым законом об освоении земель. Владельцам заброшенных территорий дают три года, чтобы "расхламить" участок, навести на нем порядок и использовать в соответствии с назначением. Так, если надел предназначен для строительства частного дома, он и должен быть построен в указанный период. За заброшенные и неиспользуемые участки будут штрафовать, в крайнем случае – изымать земли.

"Многие дачные участки, которые грузом висят на собственниках, еще в феврале "полетели" на продажу. Далеко не все пользуются недвижимостью: кому-то она досталась в наследство, кто-то купил, но "руки не дошли" до благоустройства. Такие объекты сейчас ждут новых владельцев", – сообщила Евгения Панова.

Закрыть "пробелы"

Еще одна причина массовой реализации дачных участков – нежелание владельцев оформлять ипотеку на покупку жилья. Так, некоторые барнаульцы рассматривают приобретение новостройки или вторичной квартиры, однако нужной суммы у них нет. В этом случае спасают дачи.

"В прошлом году мы зафиксировали достаточно большую активность в сделках по дачным участкам. Наблюдался хороший устойчивый интерес, который был выше, чем в 2023-м. Сейчас сезон частных домов и дач только стартовал, выводы делать сложно. Но, вероятно, некоторые владельцы продают дачи, чтобы добрать нужную сумму. Для новостройки это может быть первоначальный взнос, а для вторичного жилья – недостающая часть. Ведь из-за высоких процентных ставок ипотека стала супердорогой. Поэтому люди готовы и автомобиль продать, и дачу, чтобы приобрести жилье", – объясняет руководитель агентства недвижимости "Гнездо" Ольга Гросс.

Некоторые продавцы дач ранее уже купили частный дом, и дача стала "лишней" недвижимостью, ведь теперь отдыхать, выращивать овощи и фрукты барнаульцы могут на огороде у дома. Также Ольга Гросс выделяет категорию покупателей, которые продают старые дачи, чтобы купить новую, современную. И такие предложения на рынке стали появляться чаще.

"В сторону дачных поселков смотрят и застройщики, которые предлагают дачи нового формата. Они выкупают улицы в СНТ и возводят новые объекты на продажу. Может быть, какая-то часть людей продает свою дачу и покупает объект нового формата, который более удобный и современный", – отмечает эксперт.