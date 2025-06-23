Популярные модели Hyundai и Kia доступны к покупке под брендом Solaris в Автоцентре АНТ

Дилер предлагает Solaris HC (кроссовер), KRS (седан) и KRX (кросс-хэтчбек) с выгодой до 210 000 рублей

23 июня 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFGzFmpC

Автоцентр АНТ / Фото: Виктория Сухоруких

Рынок автопрома продолжает обновляться, но в памяти многих автовладельцев до сих пор остаются прежние культовые машины. В прошлом году на заводе бывшего Hyundai* в Санкт-Петербурге начали выпускать полюбившиеся многим автомобили Hyundai и Kia* под новым брендом Solaris*. Их можно купить в Барнауле у официального дилера – в Автоцентре АНТ.

Solaris HC – новый взгляд на кроссовер

Solaris HC – семейный городской кроссовер, который продолжает традиции Hyundai Creta*, оставаясь надежным и стильным автомобилем для ежедневных поездок и путешествий. Модель оснастили двумя бензиновыми атмосферными двигателями: 1,6 (123 л.с.) и 2,0 (149,6 л.с.), которые работают в паре с шестиступенчатой механической коробкой или автоматом. Solaris HC – выбор для тех, кто ценит мощь и проходимость. Доступны передний и полный привод.

Кстати, у модели не только три "обычные" комплектации (Classic*, Family* и Lifestyle*), но и "оспортивленное" исполнение, которое ожидали у "Креты" как раз весной 2022 года, но в итоге производство поставили на паузу.

Кроссовер выглядит стильно и привлекательно благодаря светодиодной оптике рефлекторного типа и декоративной вставке "бумеранг", которая подчеркивает индивидуальность авто. Также стоит отметить 17-дюймовые легкосплавные диски, которые делают внешний вид еще более элегантным. Особое внимание привлекает панорамная крыша, создающая ощущение простора.

В салоне предусмотрели беспроводную зарядку для телефона, что избавляет от лишних кабелей. А регулировка рулевой колонки по высоте и вылету позволяет настроить руль под параметры водителя.

В плане безопасности Solaris HC оснастили разными системами управления и стабилизации (ABS, ESP, TCS, EBD, VSM, TPMS). Все это повышает уверенность на дороге и помогает избежать возможных аварийных ситуаций. Кроме того, у модели шесть подушек безопасности и камера заднего вида с омывателем для безопасного маневрирования.

Выгода в Автоцентре АНТ – до 160 000 рублей, первоначальный взнос от 0%.

Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX / Фото: Виктория Сухоруких

Solaris KRS – стильный и практичный седан

Solaris KRS, бывший Kia Rio Sedan*, продолжает радовать водителей доступностью и функциональностью. Оснащенный двигателем 1,6 (123 л.с.) автомобиль идеально подходит для городских условий. У модели заявлена только автоматическая коробка передач, что делает езду еще более комфортной.

Неотъемлемая часть дизайна Solaris KRS – стильные хромированные элементы кузова, оптика с подсветкой поворотов и спортивная решетка радиатора. Они придают автомобилю динамичный современный вид. Внутри седан предлагает комфортные сиденья, водительское регулируется по высоте с возможностью настройки поясничной поддержки. В сочетании с современным мультимедийным комплексом автомобиль превращается в идеального спутника как для повседневных поездок, так и для дальних путешествий.

Выгода в Автоцентре АНТ – до 210 000 рублей, первоначальный взнос от 0%.

Solaris KRX – кросс-хэтчбек для активных водителей

У Solaris KRX (для тех, кому нравился Kia Rio X-Line*) прекрасный дорожный просвет – 195 мм, что позволяет уверенно передвигаться в различных условиях, включая бездорожье. Пластиковые обвесы и накладки на колесных арках и порогах надежно защищают автомобиль от повреждений. А рейлинги на крыше и хромированные элементы кузова придают модели яркость и индивидуальность.

Салон Solaris KRX выполнен в современных материалах, а электроника на борту включает расширенный электропакет, в том числе и электропривод складывания боковых зеркал и регулировку поясничного подпора сиденья водителя, ассистенты парковки, облегчающие маневрирование. Все это обеспечивает максимальный комфорт в пути. Кроме того, в автомобиле установили шесть подушек безопасности, датчики света и дождя, а также систему круиз-контроля с ограничителем скорости.

Выгода в Автоцентре АНТ – до 210 000 рублей, первоначальный взнос от 0%.На заводе в Санкт-Петербурге автомобили Solaris производят на высоко роботизированной конвейерной линии, что обеспечивает эффективность и точность сборки. Все модели прошли полноценную антикоррозийную подготовку: оцинкованный кузов, два вида антигравийного покрытия, воск в скрытых полостях.

В Автоцентре АНТ вы найдете не только выгодные условия покупки автомобилей, но и первоклассный сервис. Дилер предлагает удобное кредитование, в том числе авторассрочку, скидки и услугу Trade-in*. На автомобили Solaris действует три года гарантии (или 100 000 км пробега).

Автоцентр АНТ / Фото: Виктория Сухоруких

Кроме того, купить Solaris KRS, KRX и HC можно по государственной программе льготного автокредитования**, которая действует с 5 июня 2025 года. Например, семьи с двумя и более детьми получают скидку 10% по программе "Семейный автомобиль", а врачи, педагоги, военнослужащие и люди с инвалидностью – скидку 20%. Акция действует до 31 июля 2025 года. Подробные условия акции уточняйте у менеджеров отдела продаж Solaris АНТ по номеру +7 (3852) 290020.

Автоцентр АНТ

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 251д

Тел. отдела продаж: +7 (3852) 29-00-20

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Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте Автоцентра АНТ и на сайте банка-партнера ПАО "Совкомбанк".

*Hyundai ("Хёндай"); Kia ("Киа"); Solaris ("Солярис"); Creta ("Крета"); Classic ("Классик"), Family ("Фэмили"); Lifestyle ("Лайфстайл"); Kia Rio X-Line ("Киа Рио ИксЛайн"); Sedan ("Седан"); Trade-in ("Трейд ин")

**Выгода в рамках государственной программы автокредитования (пост. правительства РФ № 1834 от 01 ноября 2023 года (с изменениями и дополнениями)) может предоставляться следующим категориям граждан Российской Федерации: скидка 10% по программе "Семейный автомобиль" – семьям с двумя и более несовершеннолетних детей; скидка 20% для ДФО – семьям с одним и более несовершеннолетних детей; скидка в размере 20% (25% для ДФО) – работникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения; работникам государственных и муниципальных образовательных организаций; гражданам, проходящим военную службу по контракту или военную службу по призыву в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе", либо являющимся супругой (супругом), детьми или родителями, проживающими совместно с гражданами, проходящими военную службу по контракту или военную службу по призыву в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе"; гражданам РФ с инвалидностью. Прочие условия госпрограммы зафиксированы в актуальной версии постановления №1834 от 01 ноября 2023 года. Предложение ограничено лимитами субсидии от Минпромторга РФ. Не является офертой и распространяется на автомобили Solaris KRS, Solaris KRX и Solaris HC, паспорт транспортного средства на которые выпущен не ранее 1 декабря 2024 года, при этом в отношении моделей Solaris KRX и Solaris KRS действуют дополнительные ограничения. Подробности уточняйте у официального дилера Solaris.

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