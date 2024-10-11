Когда менять летнюю резину на зимнюю и сколько стоит шиномонтаж в Барнауле?

Уже на выходных в регионе передают снег, а мест на сервисах на ближайшие дни уже почти не осталось

11 октября 2024, 09:00, ИА Амител

Шиномонтаж / Фото: unsplash.com Tahamie Farooqui

После октябрьской "жары" в Алтайском крае резко похолодает. Уже на выходных синоптики прогнозируют в регионе ночные температуры от -1 до -9 градусов, а днем воздух не прогреется выше +5. Ожидаются и осадки в виде дождя и мокрого снега, что приведет к гололедице на дорогах. Пора ли менять летнюю резину на зимнюю, сколько стоят услуги шиномонтажа в Барнауле и есть ли очереди, выяснил amic.ru.

Когда менять летнюю резину на зимнюю?

Менять летнюю резину на зимнюю рекомендуется, когда среднесуточная температура опускается до +5°С. При такой температуре летняя шина становится жесткой, что ухудшает сцепление даже на сухом асфальте, а на скользкой дороге машина и вовсе может потерять управляемость, отмечает директор розничной сети автомаркета TT Auto Ержан Акпаев. В условиях прогнозируемого похолодания важно подготовить автомобиль к зиме до появления льда и снега.

"Ночью температура воздуха уже около нуля, асфальт холодный, и на дороге ночью и утром гололедица. Летняя шина в таких условиях неэффективна, тормозной путь увеличивается. В случае экстренной ситуации на дороге машина может не успеть остановиться. Поэтому шины лучше сменить уже сейчас. Зимние колеса экономят драгоценные секунды для маневра и позволяют преодолеть крутые подъемы", – объясняет эксперт.

Водителям, которые в этом сезоне планируют купить новые шипованные шины, тем более не стоит затягивать с этим вопросом. Их нужно еще успеть обкатать, напоминает руководитель отдела закупа Ivanor Максим Мягков. Без резких стартов и торможений по чистому асфальту рекомендуется проехать не менее 400 км. Чтобы шипы дали усадку и долго служили, скорость не должна превышать 80 км/ч.

Фрикционная резина тоже должна пройти обкатку. Никаких ограничений по скорости нет, но чтобы она начала работать на 100%, необходимо, чтобы 0,5 мм верхнего слоя сточилось, отмечает собеседник.

"При производстве шины проходят термическую обработку, поэтому верхний слой у них, как правило, "запеченный". Поэтому "липучки" тоже нужно обкатывать. Для этого требуется также проехать порядка 400 км. Но чем выше температура воздуха и дорожного полотна, соответственно, тем быстрее проходит обкатка", – говорит Максим Мягков.

Сколько стоит шиномонтаж в Барнауле?

Стоимость шиномонтажа в сервисах Барнаула поднялась в сравнении с осенью 2023 года на 15-30%. В компаниях это объясняют ростом заработных плат, а также необходимостью обновления и обслуживания оборудования.

Базовый пакет услуг, включающий снятие, установку, монтаж, демонтаж и балансировку, варьируется от двух до пяти тысяч рублей. "Переобуть" седан, например, дешевле, чем джип или паркетник. А чем больше диаметр, тем дороже услуги:

R12-R14 – 1,8-2 тысячи рублей;

R15-R16 – 2,3-2,5 тысячи рублей;

R17-R18 – 2,8-3 тысячи рублей;

R19 и более – 3,1-4,1 тысячи рублей.

Кстати, в сервисах Барнаула уже довольно плотная запись. Например, в некоторых из них в период с 11 по 14 октября свободных мест уже нет. В компаниях рекомендуют предварительно записываться, чтобы не ждать долго в живой очереди.

Предусмотрен ли штраф за резину не по сезону?

Да, в 2023 году в России в перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, внесли изменения. Теперь ездить не на зимних шинах в период с декабря по март запрещено. В случае если инспектор ГАИ остановит машину, у которой отсутствуют шины "по сезону", в отношении него составят протокол об административном нарушении.

"Штраф за управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, согласно ст. 12.5 КоАП, составляет 500 руб. Такой же штраф предусмотрен, если зимние шины установлены не на все колеса, а, например, только на два", – уточнил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города Барнаула Александр Мороз.