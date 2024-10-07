Как рост утильсбора отразился на стоимости авто на Алтае и что будет с ценами дальше?

В автосалонах Барнаула рассказали, как будет расти стоимость автомобилей и почему китайский автопром может заполонить рынок

07 октября 2024, 06:15, Ирина Киселева

Автомобиль / Фото: unsplash.com/Yuvraj Singh

С 1 октября 2024 года в России вырос утилизационный сбор. Ставку для юридических лиц повысили сразу на 70-85%. А вместе с ней поднялись и цены на автомобили, которые поставщики ввозят на территорию России. В некоторых автосалонах Барнаула еще можно найти машину по "старой" цене, но новые поставки уже идут со значительной наценкой, сообщили amic.ru участники рынка. И в ближайшей перспективе стоимость ТС будет только расти: Минпромторг планирует индексировать утильсбор вплоть до 2030 года. Как скоро автомобиль станет роскошью, а не средством передвижения, разбирался amic.ru.

Платить за наценки придется конечному потребителю

Из-за повышения коммерческого утильсбора покупка машины жителям Алтайского края в зависимости от бренда, марки и объема двигателя теперь обойдется дороже на 5-15%, сообщили amic.ru участники рынка. Так, внедорожник Exeed VX прибавил в цене 50 тысяч, наценка на ввозимые по параллельному импорту Land Rover Range Rover Sport составит 1,2 млн руб., сообщили amic.ru в "Альбион-Моторс". Популярный кроссовер Geely Monjaro поднялся с 3,5 до 3,9 млн, а цена премиального BMW X6 2020 года, который можно было привезти в Алтайский край за 8,5 млн, приблизился к 10 миллионам, уточнили в "Сибирь-Авто". Kia Sportage, который стоил 4,6 млн, вырастет в цене примерно на 800 тысяч, рассказали в автоцентре "Реал".

Утилизационный сбор – налог, который ввели в России в 2012 году. Автомобильные заводы и импортеры оплачивают его за каждое произведенное или ввезенное на территорию страны транспортное средство. Его взимают для обеспечения последующей переработки ТС. До 1 октября утильсбор на новые машины с объемом двигателя до двух литров был 300,6 тыс. руб., сейчас – 556,2 тыс. На такие же авто старше трех лет ставки поднялись с 529 до 978 тыс. Для новых автомобилей с моторами 2-3 литра налог увеличился с 845 тыс. до 1,563 млн. Сбор на такие же подержанные ТС вырос с 1,279 млн до 2,366 млн. Удорожание на автомобили с моторами от 3 до 3,5 литра с 970 тыс. и 1,485 млн руб. с октября вырос до 1,794 млн и 2,747 млн руб. соответственно.

Самая высокая наценка затронет автомобили старше трех лет с объемом двигателя от 3,5 литра. Повышенный налог будут взимать с бизнеса, однако платить в конечном итоге за все придется потребителю, подчеркивает основатель автоцентра DAna Motors Денис Дисенов.

"Максимальная наценка произойдет на премиальные авто от трех до пяти лет с объемом двигателя от 3,5 литра и выше. На них утилизационный сбор вырос почти в два раза и теперь превышает три миллиона рублей. Автобизнес эти затраты заложит в конечную стоимость товара. Как бы грустно ни звучало, платить за наценки придется народу", – говорит Дисенов.

Успеть купить по старой цене

В сентябре информация о повышении утильсбора подогрела спрос на машины, имеющиеся в наличии, отмечает эксперт. Люди, которые только подумывали о покупке транспортного средства, решили: надо брать. Ажиотаж на рынке сохраняется и сейчас.

"Люди старались успеть сделать покупку до повышения "утиля". За неделю до часа X мы продали пять премиальных автомобилей. Клиенты, которые узнали о росте цен из новостей только 1 октября, теперь интересуются: можно ли успеть приобрести ТС на прежних условиях. Пока мы цены не поднимали. Беспробежные машины, которые еще есть в наличии, разбирают как горячие пирожки", – рассказывает Денис Дисенов.

Весь октябрь держать "старые" цены на уже ввезенные авто обещают в "Реале". Говорят: постарались максимально наполнить склад до повышения утильсбора. При этом основная масса автомобилей из нового поступления будет уже дороже на 700-820 тысяч, рассказывает руководитель направления Kia автоцентра Антон Коротоножкин.

Дилерам придется поднимать цены на все авто, что есть в наличии, потому что новые заказы обойдутся уже на порядок дороже, а на это нужны деньги, объясняет руководитель отдела продаж "Альбион-Моторс" Антон Милаенко.

"Если, например, автосалон купил Range Rover за 25 миллионов, а продал в сегодняшних реалиях по старой цене за 27, то на покупку такого же внедорожника денег уже не хватит. А еще должны остаться средства на зарплаты сотрудникам, налоги и так далее. Затраты всегда закладываются в себестоимость, поэтому цены мы вынуждены повышать", – объясняет Антон Милаенко.

Мультибрендовые автосалоны, которые торгуют как новыми, так и автомобилями с пробегом, были вынуждены повысить цены с 1 октября, говорит и совладелец "Сибирь-Авто" Алексей Дьяков. Он уточняет, что такие условия диктуют дилеры, поставляющие машины по параллельному импорту.

Чем ближе к 2030 году, тем дороже

До конца года автомобили могут еще на порядок подорожать, считает Антон Милаенко. Он отмечает: помимо утильсбора, на стоимость ТС влияет курс доллара и ключевая ставка рефинансирования Центробанка. Сегодня она составляет рекордные 19% и регулятор не исключает дальнейшего роста. А от этого показателя напрямую зависят условия по автокредитам. Купить за наличные машину могут сегодня немногие, указывает эксперт.

"В зависимости от региона 60-90% новых машин в общей доле продаж сегодня оформляют в кредит. Банки любят перестраховываться: поднимают свою ставку заранее, еще до того как решение о повышении принял ЦБ. Так как экономике сейчас сложно, ставка по кредитам будет расти. Соответственно, и условия по кредитам будут ухудшаться. В результате элитные автомобили станут менее доступны в рублевом эквиваленте, произойдет снижение покупательной способности. Если и будут брать, то российского производства и "китайцев": их на рынке станет еще больше", – предполагает Милаенко.

Антон Коротоножкин прогнозирует, что в итоге может сложиться такая ситуация, что машины будут брать только те, кому они жизненно необходимы, или кому нужно подчеркнуть свой статус.

"Каждый рост цены влечет за собой отток клиентов. А стоимость машин активно растет с 2022 года. Первое значимое повышение произошло, когда ТС поехали по параллельному импорту, доставка стала обходиться значительно дороже. Потом было несколько волн увеличения из-за повышения утильсбора. Только за 2024 год его поднимают второй раз. Влияет на цену и курс доллара. Нам приходится работать в таких условиях, и повлиять на этот процесс мы не можем", – говорит Антон Коротоножкин.

Стоимость машин будет расти ближайшие шесть лет, считает совладелец "Сибирь-Авто" Алексей Дьяков. Так как Минпромторг анонсировал ежегодную индексацию утильсбора на 10-20% до 2030 года включительно, то цены гарантированно вырастут уже с 1 января 2025-го, отмечает собеседник.

Решение правительства вызывает недоумение даже у автодилеров. Утилизация не стоит таких денег, говорят эксперты.

"Как утилизация двух-трехлитровой машины 30 сентября могла стоить 845 тысяч, 1 октября – уже 1,5 миллиона, а с января станет почти 1,9 миллиона? Откуда эти суммы? Еще больше непонятно, как переработка двухлитрового и пятилитрового автомобилей одинакового размера может иметь разницу в стоимости: в прессе они сожмутся одинаково", – говорит Антон Милаенко.

Льготные ставки на авто для личного пользования

Сэкономить конечные потребители все-таки могут, говорит Денис Дисенов. Для этого покупать автомобиль придется не из наличия в салоне, а под заказ. Ставки для граждан, которые импортируют автомобили исключительно для личного пользования, не менялись с 2012 года и останутся низкими: 3,4 тыс. рублей за новый автомобиль и 5,2 тыс. – за подержанный.

"Сейчас людям выгоднее привезти машину б/у под заказ. В этом случае переплачивать не придется, так как для обычных граждан утилизационный сбор льготный. Но есть несколько ограничений: объем двигателя авто должен быть до трех литров и продавать ТС в течение года запрещено. Если собственник сменился, придется доплачивать разницу", – рассказывает Денис Дисенов.

Впрочем, купить автомобиль самостоятельно на аукционе в другой стране смогут единицы. Для регистрации необходимо подтвердить доходность. Кроме того, покупателю нужно осмотреть автомобиль. А еще нужно решить вопрос с переводом денег за границу, и это тоже серьезное препятствие.

"Система "Свифт" не работает. Проблема даже с отправкой денег в Китай. Если говорить о премиальном сегменте, его надо привезти из Южной Кореи, туда вообще платежи из России не отправишь", – говорит Дисенов.

Вместе с тем в России появились компании, которые оказывают услуги по подбору и приобретению автомобиля для клиента за определенный процент.

Алексей Дьяков считает, что пониженным утильсбором для "физиков" воспользуются инвесторы. Они будут покупать новые авто за границей, оформлять на себя и год хранить на стоянке.