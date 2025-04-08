Предприниматели все чаще арендуют и покупают квадратные метры на периферии

08 апреля 2025, 10:30, ИА Амител

Бизнес-центр "Парк", Балтийская, 116 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По словам Виктории Беляновой, директора компании "Все новые дома. Барнаул", центр краевой столицы сегодня не способен предложить внятных площадей, закрывающих потребности бизнеса. Основной массив "квадратов" под аренду – с устаревшим ремонтом, а предпринимателям нужно идти в ногу со временем, особенно если речь идет об услугах, сообщили в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

При этом запрос на центр сохраняется. К офисам, подходящим под требования бизнеса, эксперт относит "Гулливер" на Красноармейском или Galaxy на проспекте Строителей. Есть и новые проекты. Напротив мэрии по улице Гоголя "Селф" возведет крупное административное здание, планируя отдать часть площади в аренду. Высотка со спорткомплексом и подземным паркингом появится на выезде – на Змеиногорском тракте, 100.

Совсем скоро откроют двери сразу два "офисника" недалеко от краевой налоговой – витражный "О2" на Партизанской и похожая на ледокол четырехэтажка, бывший заброшенный долгострой по улице Пролетарской. С ними тоже непросто, считает Виктория Белянова.

"Тут будет вопрос цены. Тот бизнес-центр, который скоро сдается на Партизанской, – уже сейчас цены в рекламе достаточно высокие, даже выше, чем в Новосибирске и в имеющихся бизнес-центрах. Второе – центр, к сожалению, не может похвастаться большим количеством парковочных мест. Все мы знаем, что центр – это большая проблема парковок. Бизнес-центр на Змеиногорском тракте – очень интересный проект, там много места для парковки, но ограниченная целевая аудитория. Люди, которые рассматривают центр, когда им предлагают Змеиногорский тракт, к сожалению, от него отказываются, потому что неудобная логистика", – рассказала она.

Среднюю цену на бизнес-аренду риелтор называет следующую: центр – от 1,5 до 1,8 тысячи рублей за квадратный метр, если брать площади с современным ремонтом. Периферия дешевле: Индустриальный район "просит" от 1,2 до 1,5 тысячи за "квадрат".

В компании "БВ-Строй", специализирующейся на ремонте помещений и дизайне интерьеров, миграцию подтвердили. Как пояснил ее основатель Роман Вишнёв, не только арендовать, но и покупать квадратные метры в спальных районах стали чаще.

"Люди устали ездить в центр, стоять в пробках. Цена за квадратный метр в центре в некоторых районах – порядка 300 тысяч рублей, в Индустриальном районе – 150 тысяч. Вдвое разница! И с коммерческой недвижимостью: бизнесмены часто стали покупать недвижимость именно в Индустриальном, сдавать там. Эта тенденция наблюдается во всех городах. Не только город Барнаул – мы работаем и в Новосибирске, и в Москве: все стало переезжать из центра в спальные районы", – пояснил он.

Руководитель отдела продаж агентства недвижимости "А22" Надежда Шалгина три года назад работала в центре Барнаула. Когда встал вопрос, оставаться на той работе или сменить ее, решение было однозначным – увольнение. Детский сад открывается в половине восьмого, а к восьми быть на работе невозможно из-за пробок.

Похожую ситуацию описала юрист Мария Куренкова. Она лично знает людей, которые годами не выезжают из удаленных мест краевой столицы: ходят в магазины, работают, водят детей в кружки. И потому бизнесу в центре трудно с подбором сотрудников. К тому же с развитием онлайна встречи с клиентами стали реже, и многие хотят работать на удаленке.

"С учетом специфики нашего бизнеса – юридического – мы, конечно же, продолжаем арендовать офис в центре, потому что находимся рядом с арбитражным судом. Но мы вышли из ситуации таким образом: открыли второй офис в Индустриальном районе. Потому что найти ряд работников, готовых ездить ежедневно в центр, мы просто не смогли", – говорит Мария Куренкова.

Прошло передислокацию агентство интернет-маркетинга HICLICK, рассказал его основатель Виталий Романов:

"Мы сами переехали в Индустриальный район, на Попова, 208, и вот что заметили: пока центр наполняет квадратные метры пустотой, у нас в новых бизнес-центрах кофемашины уже шумят громче, чем пробки на Павловском тракте. Цифры? Ну в центре аренда просела уже до 800-1200 рублей за метр, а в свежих хороших бизнес-центрах Индустриального есть и по 1300, и по 1800 за квадратный метр, зато с ремонтом под селфи и с парковкой без квеста "Найди место". Кто арендует? В основном это бьюти-мастера различные, айтишники, как мы, мелкий производственный бизнес. В нашем бизнес-центре есть много сельхозников: различные машины, оборудование и так далее – все, к кому клиенты приезжают раз в квартал, а сотрудники – каждый день".

Виталий Романов иронизирует: реанимировать центр Барнаула можно лишь запустив метро. А пока ставка бизнеса на районы – это выбор в пользу здравого смысла и кофе, который не успевает остыть по дороге на работу.