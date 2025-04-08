Барнаульский риелтор объяснила, почему бизнес "мигрирует" в спальные районы
Предприниматели все чаще арендуют и покупают квадратные метры на периферии
08 апреля 2025, 10:30, ИА Амител
По словам Виктории Беляновой, директора компании "Все новые дома. Барнаул", центр краевой столицы сегодня не способен предложить внятных площадей, закрывающих потребности бизнеса. Основной массив "квадратов" под аренду – с устаревшим ремонтом, а предпринимателям нужно идти в ногу со временем, особенно если речь идет об услугах, сообщили в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
При этом запрос на центр сохраняется. К офисам, подходящим под требования бизнеса, эксперт относит "Гулливер" на Красноармейском или Galaxy на проспекте Строителей. Есть и новые проекты. Напротив мэрии по улице Гоголя "Селф" возведет крупное административное здание, планируя отдать часть площади в аренду. Высотка со спорткомплексом и подземным паркингом появится на выезде – на Змеиногорском тракте, 100.
Совсем скоро откроют двери сразу два "офисника" недалеко от краевой налоговой – витражный "О2" на Партизанской и похожая на ледокол четырехэтажка, бывший заброшенный долгострой по улице Пролетарской. С ними тоже непросто, считает Виктория Белянова.
"Тут будет вопрос цены. Тот бизнес-центр, который скоро сдается на Партизанской, – уже сейчас цены в рекламе достаточно высокие, даже выше, чем в Новосибирске и в имеющихся бизнес-центрах. Второе – центр, к сожалению, не может похвастаться большим количеством парковочных мест. Все мы знаем, что центр – это большая проблема парковок. Бизнес-центр на Змеиногорском тракте – очень интересный проект, там много места для парковки, но ограниченная целевая аудитория. Люди, которые рассматривают центр, когда им предлагают Змеиногорский тракт, к сожалению, от него отказываются, потому что неудобная логистика", – рассказала она.
Среднюю цену на бизнес-аренду риелтор называет следующую: центр – от 1,5 до 1,8 тысячи рублей за квадратный метр, если брать площади с современным ремонтом. Периферия дешевле: Индустриальный район "просит" от 1,2 до 1,5 тысячи за "квадрат".
В компании "БВ-Строй", специализирующейся на ремонте помещений и дизайне интерьеров, миграцию подтвердили. Как пояснил ее основатель Роман Вишнёв, не только арендовать, но и покупать квадратные метры в спальных районах стали чаще.
"Люди устали ездить в центр, стоять в пробках. Цена за квадратный метр в центре в некоторых районах – порядка 300 тысяч рублей, в Индустриальном районе – 150 тысяч. Вдвое разница! И с коммерческой недвижимостью: бизнесмены часто стали покупать недвижимость именно в Индустриальном, сдавать там. Эта тенденция наблюдается во всех городах. Не только город Барнаул – мы работаем и в Новосибирске, и в Москве: все стало переезжать из центра в спальные районы", – пояснил он.
Руководитель отдела продаж агентства недвижимости "А22" Надежда Шалгина три года назад работала в центре Барнаула. Когда встал вопрос, оставаться на той работе или сменить ее, решение было однозначным – увольнение. Детский сад открывается в половине восьмого, а к восьми быть на работе невозможно из-за пробок.
Похожую ситуацию описала юрист Мария Куренкова. Она лично знает людей, которые годами не выезжают из удаленных мест краевой столицы: ходят в магазины, работают, водят детей в кружки. И потому бизнесу в центре трудно с подбором сотрудников. К тому же с развитием онлайна встречи с клиентами стали реже, и многие хотят работать на удаленке.
"С учетом специфики нашего бизнеса – юридического – мы, конечно же, продолжаем арендовать офис в центре, потому что находимся рядом с арбитражным судом. Но мы вышли из ситуации таким образом: открыли второй офис в Индустриальном районе. Потому что найти ряд работников, готовых ездить ежедневно в центр, мы просто не смогли", – говорит Мария Куренкова.
Прошло передислокацию агентство интернет-маркетинга HICLICK, рассказал его основатель Виталий Романов:
"Мы сами переехали в Индустриальный район, на Попова, 208, и вот что заметили: пока центр наполняет квадратные метры пустотой, у нас в новых бизнес-центрах кофемашины уже шумят громче, чем пробки на Павловском тракте. Цифры? Ну в центре аренда просела уже до 800-1200 рублей за метр, а в свежих хороших бизнес-центрах Индустриального есть и по 1300, и по 1800 за квадратный метр, зато с ремонтом под селфи и с парковкой без квеста "Найди место". Кто арендует? В основном это бьюти-мастера различные, айтишники, как мы, мелкий производственный бизнес. В нашем бизнес-центре есть много сельхозников: различные машины, оборудование и так далее – все, к кому клиенты приезжают раз в квартал, а сотрудники – каждый день".
Виталий Романов иронизирует: реанимировать центр Барнаула можно лишь запустив метро. А пока ставка бизнеса на районы – это выбор в пользу здравого смысла и кофе, который не успевает остыть по дороге на работу.
10:42:55 08-04-2025
"бизнес-центр, который скоро сдается на Партизанской, – уже сейчас цены в рекламе достаточно высокие, даже выше, чем в Новосибирске и в имеющихся бизнес-центрах."; "в центре аренда просела уже до 800-1200 рублей за метр, а в свежих хороших бизнес-центрах Индустриального есть и по 1300, и по 1800 за квадратный метр". Дак просела или не просела?q
10:43:40 08-04-2025
кто такое "бьюти-мастера"? которые на онлифанс?
тогда понятно - у них рабочее место кровать.
12:36:03 09-04-2025
Musik (10:43:40 08-04-2025) кто такое "бьюти-мастера"? которые на онлифанс?тогда пон... Что должно быть в голове вместо серого вещества, чтобы написать такую дрянь? Вместо мозга свиной жир вперемешку с мазутом?
11:07:44 08-04-2025
А как же вот это: "В Барнауле жить нужно только вцентре, а не на выселках!"
😁
Боюсь, чуйства верющих в хрущёвки будут сильно ущемлены этим материалом.
11:55:45 08-04-2025
Кхм... (11:07:44 08-04-2025) А как же вот это: "В Барнауле жить нужно только вцентре, а н... Настоящим чувствам обычно пофик на ущемления.
13:14:50 08-04-2025
Кхм... (11:07:44 08-04-2025) А как же вот это: "В Барнауле жить нужно только вцентре, а н... Хрущевки считают устаревшими и сносят, потому что в них маленькие кухни. И вместо их строят студии, в которых кухонь вообще нет!
17:00:23 08-04-2025
Кхм... (11:07:44 08-04-2025) А как же вот это: "В Барнауле жить нужно только вцентре, а н... Я живу и там и там, так удобнее))) и в центре и на поляне!
11:14:31 08-04-2025
любители кофе, насмотрелись на америкосов
11:58:26 08-04-2025
гость (11:14:31 08-04-2025) любители кофе, насмотрелись на америкосов... Пейте холодный квас, какие проблемы?
12:10:42 08-04-2025
Кхм... (11:58:26 08-04-2025) Пейте холодный квас, какие проблемы?... Холодный квас пьем ежедневно, проблемы остаются.
15:24:05 08-04-2025
Гость (12:10:42 08-04-2025) Холодный квас пьем ежедневно, проблемы остаются.... 🤣
Так может, не в кофе и квасе дело-то?
12:38:51 08-04-2025
Правильно, валите все на периферию. Обойдемся без бизнесменов.
15:25:51 08-04-2025
Гость (12:38:51 08-04-2025) Правильно, валите все на периферию. Обойдемся без бизнесмен... За хлебом из "центра" будете пешочком на Взлётную ходить? Если уж совсем"без бизнесменов"?
12:37:20 09-04-2025
Гость (12:38:51 08-04-2025) Правильно, валите все на периферию. Обойдемся без бизнесмен... Недокоммунист проявил своё айкью
13:16:00 08-04-2025
Центр умер уже лет 15 назад. В Индустриальном районе в шаговой доступности есть все.
14:26:41 08-04-2025
Гость (13:16:00 08-04-2025) Центр умер уже лет 15 назад. В Индустриальном районе в шагов... Пивнушки и маришки в центре тоже есть в шаговой доступности.
10:55:23 09-04-2025
Гость (14:26:41 08-04-2025) Пивнушки и маришки в центре тоже есть в шаговой доступности.... Тебе не про это говорят. У меня(Балтийская-Попова)5 продуктовых магазов в радиусе 5 мин ходьбы.Обошел за 10 мин купил что надо.В центре по этим же самым магазинам мне нужно обойти минимум квартал))И пивнушки исчезают на глазах,в них заезжают КБ.
13:41:06 08-04-2025
Вздор и еще раз вздор.Пока не происходит никаких подвижек на рынке недвижимости.Застройщики задрали цены , вторичка чуть ниже .Денег у народа нет в банках не всем дают поэтому стало больше сделок с обременением за наличку , но это тоже вещь опасная на неком доверии и при наших потресений с рублем смутно.Одним словом определить рынок недвижимости в городе - все сложно.В агенство идти значит помимо денег продавцам необходимо будет проплатить комиссию агенту - поэтому народ есть друоой вариант придти на сделку продавца и покупателям в МФЦ - там кроме пошлины ничего с вас не возьмут.А эти мутные оплаты не весть за что - это полная чушь - ктторое у риелторов называется чистота сделки и расчетов их якобы безопасность за которое вы отдадите свои кровные.Свежо еще действие когда в агенстве тетки - риэлторы тырили деньги и в Аргентину.
Ну в конечном счете дело хозяйское - думайте сами .
13:48:57 08-04-2025
Просто исторический центр перестал совпадать с географическим и деловым. Если речь про услуги населению и магазины, то им логично размещаться ближе к потребителю. Не Москва с её радиальными дорогами и метро. У нас в центр попасть - ехать через пробки и мосты. А зачем для заключения сделки двум сторонам ехать через весь город, когда они обе в одном районе.
14:02:46 08-04-2025
Все верно делаете, оставайтесь у себя на выселках, не мешайте людям в центре;)
14:58:35 08-04-2025
Гость (14:02:46 08-04-2025) Все верно делаете, оставайтесь у себя на выселках, не мешайт... Тараканов гонять? или пылюку и грязюку с окон, выходящих на Ленина, протирать? :)
15:27:33 08-04-2025
Гость (14:02:46 08-04-2025) Все верно делаете, оставайтесь у себя на выселках, не мешайт... Да кому вы нужны-то?
😁
11:00:57 09-04-2025
Гость (14:02:46 08-04-2025) Все верно делаете, оставайтесь у себя на выселках, не мешайт... Так это вы теперь хуторяне в центре,у вас бабушки,студенты и трава по пояс с погребами во дворах) А у нас на выселках молодежь, прогресс, шаговая доступность во всём, плюс красивые газоны и детские площадки как с картинки
08:38:28 09-04-2025
Парковка и ещё раз парковка, + транспортная доступность, а у нас она насколько мне известно такая себе, поэтому человеку проще в своем районе и сходить за услугой, да и что в центре есть? По-сути все крупные ТЦ не в центре, что касаемо Москвы там тоже как бы с садового кольца в сторону Москва-Сити все сместилось.
11:38:02 09-04-2025
По мне лучше трава по пояс, бабушки и студенты,чем в человениках жить
13:07:38 09-04-2025
Оксана Александровна (11:38:02 09-04-2025) По мне лучше трава по пояс, бабушки и студенты,чем в человен... Счастливого тебе пути в траву по пояс и к бабушкам)
23:40:33 14-04-2025
Особенно с парковками эксперт правильно подметил. В индустриальном районе и на выселках просто прекрасно с парковками, а в центре то плохо.