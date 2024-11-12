"Портал в ад". Главред Елена Пацар о "желтушности" amic и продажности журналистики
Amic.ru продолжает праздновать юбилей и в честь этого раскрывает некоторые секреты, которые давно пытались выведать и читатели, и конкуренты
12 ноября 2024, 09:45, ИА Амител
Почему "желтит" amic и насколько продажна журналистика, рассказала главный редактор ИА "Амител" Елена Пацар в "Переговорке" на amic.ru. В честь 25-летия портала его руководитель раскрыла несколько секретных секретов, которые давным-давно выспрашивали наши читатели. Зачем мы так часто пишем о магнитных бурях, боятся ли журналисты, что их заменит искусственный интеллект, как в редакции относятся к злым и критичным комментариям. Почему главный редактор съеживается от слова "портал" и зачем она провоцирует в коллективе частые споры.
Кто в "Переговорке"
Елена Пацар – главный редактор amic.ru, медиаконсультант. Родилась 7 июня 1984 года в Барнауле. Окончила филологический факультет Алтайского государственного университета. Сотрудничала с ведущими федеральными изданиями. Консультирует региональные медиапроекты. Преподает на кафедре медиакоммуникаций, русского языка и риторики в Алтайском филиале РАНХиГС, проводит семинары и мастер-классы в сфере "новых медиа".
01:32 О Светлане Шаповаловой (первый главред amic.ru), доверии и славе. Какой путь прошел amic.ru за 25 лет?
03:37 "Портал в ад". О том, что заставляет ежиться Елену Пацар и какие темы выбирают читатели.
05:28 Нужны ли аудитории сегодня длинные материалы или читатель предпочитает короткие новости?
07:47 О магнитных бурях и о том, почему amic.ru "желтит"?
10:38 Об огне и внутреннем выгорании. Елена Пацар о том, как собрать команду, которая будет гореть вечно.
14:21 "Давай не будем закрывать глаза". О продажной журналистике.
15:16 О том, на что amic не пойдет ни за какие деньги.
16:24 "Мы об этом заговорили десять лет назад". Заменит ли искусственный интеллект живого журналиста?
20:16 Веселые истории. Как однажды журналиста amic.ru не впустили в здание правительства Алтайского края.
20:35 О хейтерах и злых комментариях. Елена Пацар рассказывает, что может быть хуже этого.
24:10 О целях amic.ru в ближайшие 25 лет.
25:50 Что такое amic.ru и какой он на самом деле?
10:08:31 12-11-2024
Как у всех. Типа так.
Ну и качество подачи хромает на обеи ногы.
Про солнечную активность - шлак информационный, около научные новости - чисто упомянули, а там сами ищите, экономические новости не читаю.
Вот про пробки - это жизнеутвержающе и +.
12:01:37 12-11-2024
Musik (10:08:31 12-11-2024) Как у всех. Типа так. Ну и качество подачи хромает на ... Мусика, мне из далека, пробки по барабану.
10:14:13 12-11-2024
Красивая.
10:18:33 12-11-2024
да пойдёт! чё вы... докапались?
первичная информация идёт...! и по краю и по стране и из-за... границы...
понятно что в этой помойке нужно всё перепроверять... всё что заинтересовало.
нормалёк!
Амител, держите хвост пистолетом!
10:50:47 12-11-2024
Много негативной информации. Хоть бы иногда что-нибудь позитивное публиковали.
11:18:20 12-11-2024
гость (10:50:47 12-11-2024) Много негативной информации. Хоть бы иногда что-нибудь позит...
и провокационной тоже, даже либеральной
11:19:58 12-11-2024
гость (10:50:47 12-11-2024) Много негативной информации. Хоть бы иногда что-нибудь позит... Да и если позитивная, то в основном заказуха. Проверить легко: если трут комменты читателей, которые имеют противоположное мнение, то точно заказ!
11:59:48 12-11-2024
гость (10:50:47 12-11-2024) Много негативной информации. Хоть бы иногда что-нибудь позит... гость, много негатива? В чем живем, тем и питаемся, а подхалимство и лизание, к добру не приведет.
11:17:02 12-11-2024
Я влюбился что делать? Прям августовская прохлада
11:38:29 12-11-2024
Гость (11:17:02 12-11-2024) Я влюбился что делать? Прям августовская прохлада... Это пройдет
11:44:15 12-11-2024
Гость (11:17:02 12-11-2024) Я влюбился что делать? Прям августовская прохлада... Добивайся! Не отступай!
11:27:29 12-11-2024
Красивая Женщина!
Интересно, она за мужем...7 Как бы познакомится...
11:46:18 12-11-2024
Поклонник Елены Пацар (11:27:29 12-11-2024) Красивая Женщина!Интересно, она за мужем...7 Как бы поз... Кольца нет на пальце, можно сделать определенные выводы
12:27:12 12-11-2024
Поклонник Елены Пацар (11:27:29 12-11-2024) Красивая Женщина!Интересно, она за мужем...7 Как бы поз... Приходишь в офис и начинаешь ухаживать. Но скорее всего тебе ничего не светит, по причине безграмотности.
13:00:09 12-11-2024
Гость (12:27:12 12-11-2024) Приходишь в офис и начинаешь ухаживать. Но скорее всего тебе... По этой причине надо пол-Амика разогнать, но ведь нет же, постят чавойта...
12:47:26 12-11-2024
Поклонник Елены Пацар (11:27:29 12-11-2024) Красивая Женщина!Интересно, она за мужем...7 Как бы поз... Не замужем 100%, но характер лидерский
11:36:13 12-11-2024
Слишком много религиозной бурды. Никому не интересны эти даты и дни святых...И уж тем более не стоит учить кому и что нужно в эти дни делать. Ну как минимум подобные рекомендации должны сопровождаться фразами типа "по мнению РПЦ", "православные християне считают, что" и т.д.
11:56:26 12-11-2024
Дюша (11:36:13 12-11-2024) Слишком много религиозной бурды. Никому не интересны эти дат... Попов надо троллить, ибо как сказано у Бога, дьявол прячется в деталях.
13:02:56 12-11-2024
Гость (11:56:26 12-11-2024) Попов надо троллить, ибо как сказано у Бога, дьявол прячется... Где это Господь Вам такое изрёк? Есть мнение, что некоторые служители культак ближе к несущему свет, нежели к тому богу, что нам рисуют...
11:41:52 12-11-2024
заведите уже на тг канал корректора. а то боты, смм, а глаза кровью обливаются
12:04:16 12-11-2024
В меру бредовый развлекательный сайт провокационного уклона, с вкраплением полезной информации. Со строгим запретом альтернативного мнения. Помогает в какой-то мере оценить злободневные правительственные лозунги и тезисы по комментариям, допущенным цензурой к публикации.
12:12:23 12-11-2024
Пацар нормальная девченка, че вы в самом деле.
А вот сайт по наполнению и дизайну - дерьмо, утонувшее в рекламе. Всплывающая поверх всего экрана реклама - это дно дна. А реклама со звуком который было даже включался сам... это еще хуже
Много на этом заработали?-)
12:32:19 12-11-2024
Гадя Петрович (12:12:23 12-11-2024) Пацар нормальная девченка, че вы в самом деле. А во... Блин! А я как-то не замечаю рекламу, видимо, сразу отсеивается не нужное. Что зарабатывают на рекламе - не вижу ничего плохого! Надо же им на чём-то зарабатывать!
14:29:11 12-11-2024
Гость (12:32:19 12-11-2024) Блин! А я как-то не замечаю рекламу, видимо, сразу отсеивает... Ну это либо вы смотрите сайт с компьютера, а не с телефона, либо на телефоне у вас стоит адблокер. Т.к. не заметить рекламу на телефоне просто невозможно - текста за ней порой просто не видать.
14:43:00 12-11-2024
Гость (14:29:11 12-11-2024) Ну это либо вы смотрите сайт с компьютера, а не с телефона, ... Несущий свет даровал нам мобильный телефон, не чтобы мы были довольны, а чтобы постоянно на держать при себе...
14:51:54 12-11-2024
Гость (14:43:00 12-11-2024) Несущий свет даровал нам мобильный телефон, не чтобы мы были... Несусветный чорт этот Мартин Купер.
16:00:42 12-11-2024
Гость (14:51:54 12-11-2024) Несусветный чорт этот Мартин Купер.... Был СБЕР стал Купер
12:40:10 12-11-2024
Даже не удивился. Скрин сделал на всякий случай
13:15:59 12-11-2024
А чего Михаила Борисовича Гусева не спросите про развитие амика? Ведь он его когда-то создал...
15:45:55 12-11-2024
Гость (13:15:59 12-11-2024) А чего Михаила Борисовича Гусева не спросите про развитие ам... Создал и молодец, было это 25 лет тому назад. Какое отношение он имеет к Амику сейчас, чтобы спрашивать его мне про развитие?
16:02:55 12-11-2024
Гость (15:45:55 12-11-2024) Создал и молодец, было это 25 лет тому назад. Какое отношени... В приличных домах уважают тех, кто им дал путёвку в жизнь...
16:25:36 12-11-2024
амик хороший сайт одобряю на 100%
Так держать, ребята!
16:36:35 12-11-2024
Хороша Маша (Елена), но не наша)))
18:58:48 12-11-2024
Вот мне не хочется видео смотреть. Да думаю, что не только мне. Но ПРОЧИТАТЬ интервью было бы интересно.
19:29:51 12-11-2024
Пацар разве в АлтГу преподаёт? Была же в РАНХИГСе... Ушла?
10:27:02 13-11-2024
О какой журналистики идёт речь? В стране диктатура и цензура.