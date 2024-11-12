"Портал в ад". Главред Елена Пацар о "желтушности" amic и продажности журналистики

Amic.ru продолжает праздновать юбилей и в честь этого раскрывает некоторые секреты, которые давно пытались выведать и читатели, и конкуренты

12 ноября 2024, 09:45, ИА Амител

Почему "желтит" amic и насколько продажна журналистика, рассказала главный редактор ИА "Амител" Елена Пацар в "Переговорке" на amic.ru. В честь 25-летия портала его руководитель раскрыла несколько секретных секретов, которые давным-давно выспрашивали наши читатели. Зачем мы так часто пишем о магнитных бурях, боятся ли журналисты, что их заменит искусственный интеллект, как в редакции относятся к злым и критичным комментариям. Почему главный редактор съеживается от слова "портал" и зачем она провоцирует в коллективе частые споры.

Кто в "Переговорке"



Елена Пацар – главный редактор amic.ru, медиаконсультант. Родилась 7 июня 1984 года в Барнауле. Окончила филологический факультет Алтайского государственного университета. Сотрудничала с ведущими федеральными изданиями. Консультирует региональные медиапроекты. Преподает на кафедре медиакоммуникаций, русского языка и риторики в Алтайском филиале РАНХиГС, проводит семинары и мастер-классы в сфере "новых медиа".

01:32 О Светлане Шаповаловой (первый главред amic.ru), доверии и славе. Какой путь прошел amic.ru за 25 лет?

03:37 "Портал в ад". О том, что заставляет ежиться Елену Пацар и какие темы выбирают читатели.

05:28 Нужны ли аудитории сегодня длинные материалы или читатель предпочитает короткие новости?

07:47 О магнитных бурях и о том, почему amic.ru "желтит"?

10:38 Об огне и внутреннем выгорании. Елена Пацар о том, как собрать команду, которая будет гореть вечно.

14:21 "Давай не будем закрывать глаза". О продажной журналистике.

15:16 О том, на что amic не пойдет ни за какие деньги.

16:24 "Мы об этом заговорили десять лет назад". Заменит ли искусственный интеллект живого журналиста?

20:16 Веселые истории. Как однажды журналиста amic.ru не впустили в здание правительства Алтайского края.

20:35 О хейтерах и злых комментариях. Елена Пацар рассказывает, что может быть хуже этого.

24:10 О целях amic.ru в ближайшие 25 лет.

25:50 Что такое amic.ru и какой он на самом деле?