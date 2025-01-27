Посетители барнаульских ТРЦ получили свыше 300 собственных нейроаватаров
Акцию "Нейропульс: ритм нового века" организовал Центр самореализации молодежи "Меняй" при поддержке "Новых людей"
27 января 2025, 15:40, ИА Амител
Посетители торгово-развлекательных центров Барнаула получили более 300 собственных нейроаватаров в рамках акции "Нейропульс: ритм нового века". Акцию организовал Центр самореализации молодежи "Меняй".
Волонтер-фотограф снимал посетителей ТРЦ "Весна", "Волна" и спорткомплекса "Титов Арена". После этого организаторы обрабатывали снимки при помощи нейросетей, создавая новые образы участникам. Мероприятие вызвало интерес со стороны посетителей, в том числе у молодежи.
Цель акции – продвижение среди барнаульцев проекта "Нейропульс" и демонстрация примеров использования нейросетей. Он направлен на вовлечение молодежи Алтайского края в технологические проекты, развитие интереса к IT и его применения в повседневной жизни. Основная задача – создание условий, позволяющих молодежи региона использовать инструменты искусственного интеллекта в повседневной жизни и в своей профессиональной деятельности. Проект реализуется при поддержке "Росмолодежь.Гранты".
Партнером акции выступило региональное отделение партии "Новые люди". Секретарь регионального отделения Никита Федюнин отметил, что партия поддерживает инициативы, направленные на развитие инноваций в современном обществе.
"Мы уверены, что развитие технологий и их интеграция в повседневную жизнь – ключ к прогрессу. Подобные мероприятия помогают молодежи не только развивать свои навыки, но и вдохновляться новыми возможностями в будущем", – сказал Федюнин.
15:46:28 27-01-2025
ясно, понятно - биометрию собирали
16:03:02 27-01-2025
гость (15:46:28 27-01-2025) ясно, понятно - биометрию собирали... ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5-2013 Биометрия /// Поизучайте на досуге
17:11:38 27-01-2025
Гость (16:03:02 27-01-2025) ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5-2013 Биометрия /// Поизучайте на досу... Зачем этот интригующий пафос? Ну прочитал, и что дальше?
07:42:02 28-01-2025
Гость (17:11:38 27-01-2025) Зачем этот интригующий пафос? Ну прочитал, и что дальше?... Ну и как, обычное фото это биометрия?
09:28:31 28-01-2025
Гость (17:11:38 27-01-2025) Зачем этот интригующий пафос? Ну прочитал, и что дальше?... прочитал и ничего не понял. жаль.
16:57:31 27-01-2025
У меня уже 12 лет назад были программа по обработке фото людей. Сейчас это стали нейросетями называть.
09:35:22 28-01-2025
Молодёжь не осознаёт к чему это приведёт! В Китае вместо прокурора искусственный интеллект и т.д. ! Если у нас к подобному придут, то будет очень плохо. Прочитайте или посмотрите ролики к чему приводит с использованием аватаров. Их в некоторых странах внедряют в экономику! То есть вашими средствами будут управлять ваши же аватары без вашего ведома!!!