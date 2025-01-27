Посетители барнаульских ТРЦ получили свыше 300 собственных нейроаватаров

Акцию "Нейропульс: ритм нового века" организовал Центр самореализации молодежи "Меняй" при поддержке "Новых людей"

27 января 2025, 15:40, ИА Амител

Акция "Нейропульс: ритм нового века" / Фото: "Новые люди"

Посетители торгово-развлекательных центров Барнаула получили более 300 собственных нейроаватаров в рамках акции "Нейропульс: ритм нового века". Акцию организовал Центр самореализации молодежи "Меняй".

Волонтер-фотограф снимал посетителей ТРЦ "Весна", "Волна" и спорткомплекса "Титов Арена". После этого организаторы обрабатывали снимки при помощи нейросетей, создавая новые образы участникам. Мероприятие вызвало интерес со стороны посетителей, в том числе у молодежи.

Цель акции – продвижение среди барнаульцев проекта "Нейропульс" и демонстрация примеров использования нейросетей. Он направлен на вовлечение молодежи Алтайского края в технологические проекты, развитие интереса к IT и его применения в повседневной жизни. Основная задача – создание условий, позволяющих молодежи региона использовать инструменты искусственного интеллекта в повседневной жизни и в своей профессиональной деятельности. Проект реализуется при поддержке "Росмолодежь.Гранты".

Партнером акции выступило региональное отделение партии "Новые люди". Секретарь регионального отделения Никита Федюнин отметил, что партия поддерживает инициативы, направленные на развитие инноваций в современном обществе.