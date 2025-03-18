По предварительным данным, число погибших в результате боевых действий уже превысило 200 человек

18 марта 2025, 12:40, ИА Амител

Флаг Израиля / Фото: unsplash.com / Levi Meir Clancy

Армия Израиля возобновила военные операции против палестинского движения ХАМАС в ночь на 18 марта после двух месяцев перемирия. Предварительно, от авиаударов погибло уже более 200 человек. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Главное:

Авиация Израиля нанесла не менее 35 ударов по территории сектора Газа.

Число погибших превысило 200 человек.

Один из авиаударов пришелся на лагерь беженцев в районе Аль-Маваси на юге сектора Газа.

Целями ударов были командиры ХАМАС среднего звена, члены политбюро и инфраструктура движения.

Погиб член политбюро ХАМАС Абу Убайда аль-Джамаси, а также заместитель министра внутренних дел Газы генерал-майор Махмуд Абу Ватфа.

Военные начали наносить удары после приказа Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца "действовать решительно" из-за отказа ХАМАС от возвращения заложников.

В ХАМАС предупредили, что решением возобновить боевые действия правительство Израиля нарушило соглашение и подвергает опасности жизни заложников. Совет Безопасности ООН призвали потребовать от Израиля остановить военные действия.

Власти США заранее уведомили о проведении операции.

Напомним, с 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель из анклава освободили 30 заложников, а также выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, а армия покинула внутренние районы сектора Газа.

После истечения режима прекращения огня в Израиле объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия. В канцелярии Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС – нет.