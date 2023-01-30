После гибели ребёнка в больнице на Алтае прокурор помог устроить народный сход

Люди давно жалуются на медицину в селе

30 января 2023, 10:16, ИА Амител

В Алтайском крае жители села Волчиха потребовали отправить в отставку главного врача районной больницы, сообщает Mash Siberia.

Напомним, накануне в Волчихинской ЦРБ скончался семилетний ребёнок, которого привезли с ангиной. По словам местных жителей, в момент трагедии на месте не было врача – только медсестра. Главврач Татьяна Харлова утверждает, что медики были и боролись за жизнь ребёнка полтора часа.

Как отмечает Telegram-канал, люди давно жалуются на медицину в селе: есть только терапевт, педиатр и стоматолог, но по документам с персоналом и оборудованием всё хорошо.

"Гибель мальчика стала последней каплей. В местном ДК собралось около 50 сельчан. Они хотят, чтобы главврач ЦРБ Татьяна Харлова ушла в отставку. С заявлением и сбором подписей им помогает прокурор", – уточнили в паблике.

Ранее в Советской ЦРБ умерла годовалая девочка, которую привезли с ожогами. Медики пытались провести катетеризацию подключичной вены с использованием набора большего диаметра, чем необходимо.