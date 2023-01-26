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На Алтае врачи пытаются смягчить приговор за смерть "заколотой катетером" девочки

Осуждённые подали апелляцию

26 января 2023, 17:32, ИА Амител

Фото: @regina_goloshybova
Фото: @regina_goloshybova

В Алтайском крае бывшие заместитель главврача и врач анестезиолог-реаниматолог Советской ЦРБ пытаются смягчить приговор, вынесенный им за гибель годовалой девочки в больнице, пишет "КП-Барнаул".

Напомним, в январе 2021 года ребёнка привезли с ожогами в больницу. Медики пытались провести катетеризацию подключичной вены с использованием набора большего диаметра, чем необходимо. В результате девочка скончалась. Согласно экспертизе, на теле ребёнка обнаружили "не менее 13 колотых ран". В январе 2023 года обоим врачам назначили по три года лишения свободы.

Как рассказала в своём Telegram-канале мать девочки, осуждённые подали апелляцию.

"Готовимся к апелляции. Сейчас нам дали срок для написания возражения. Дальше будем смотреть: если апелляция смягчит приговор, будем обжаловать мы дальше в кассацию!" – написала она.

Также подчеркнула, что будет просить об ужесточении наказания и чтобы "вернули часть "а" в обвинительный приговор". Речь идёт об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершённых группой лиц по предварительному сговору или организованной группой".

 

Комментарии 12

  • Да они даже не чувствуют свою вину за убийство ребенка. <Согласно экспертизе, на теле ребёнка обнаружили "не менее 13 колотых ран".> Нельзя им смягчать приговор!
    26 января, Гость   Ответить
  • За убийство ребёнка смертная казнь
    26 января, Гость   Ответить
  • Привыкли к безнаказанности ,отношение к пациэнтам как к товару. К врачам нужно применять смертную казнь а не 3 года и запрет заниматься врачебной деятельностью 2 года. То есть через 5 лет он так же будет работать врачём?
    26 января, Гость   Ответить
  • разве не практикуются на виварии? свиньи обычно используются для таких опытов по практике, а тут - на живых детях(((
    27 января, Гость   Ответить
  • поддерживаем длительное заключение и обнародовать лица этих убийц
    27 января, Гость   Ответить
  • Фамилии этих убийц????.....Даже чувство вины не испытывают...Мраси...
    27 января, Гость   Ответить
  • Могли не пытаться спасти ребенка от предсмертной агонии, так как нет детских катетеров. А спасли бы никто даже спасибо не сказал. Такая работа спасать людей рискуя, уверен иностранные врачи просто бы дали умереть в коридоре.
    27 января, Гость   Ответить
  • Скоро останетесь без врачей, будете по телевизору лечиться доктором Мясниковым и пить мочу и прикладывать ее же к больному месту.
    27 января, Гость   Ответить
  • "Могли не пытаться спасти ребенка от предсмертной агонии" ---- Гость, у ребенка НЕ БЫЛО предсмертной агонии. Жизни ребенка ничего не угрожало, ожог был небольшим. Это заключение врачей. Капельницу хотели поставить на всякий случай, вдруг обезвоживание.
    27 января, Гость   Ответить
  • "Скоро останетесь без врачей" --- Гость, лучше без врачей-убийц! чем с такими, которые своих пациентов убивают из-за своей некомпетентности. Врач должен придерживаться принципа "Не навреди", а не убивать пациентов.
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, по русски пишется мрази, а не мраси. Изучите правописание сначала. А смертной казни у нас вообще нет
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, а жаль. За смерть надо нести ответственность! Тем более ребенок, мы же им доверяем самое дорогое, что у нас есть, жизнь наших деток!!!! И ни кто не имеет право забирать у них жизнь!!! А мрази, это точное определение им!!!!
    30 января, Гость   Ответить
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