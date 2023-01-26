На Алтае врачи пытаются смягчить приговор за смерть "заколотой катетером" девочки

Осуждённые подали апелляцию

26 января 2023, 17:32, ИА Амител

Фото: @regina_goloshybova

В Алтайском крае бывшие заместитель главврача и врач анестезиолог-реаниматолог Советской ЦРБ пытаются смягчить приговор, вынесенный им за гибель годовалой девочки в больнице, пишет "КП-Барнаул".

Напомним, в январе 2021 года ребёнка привезли с ожогами в больницу. Медики пытались провести катетеризацию подключичной вены с использованием набора большего диаметра, чем необходимо. В результате девочка скончалась. Согласно экспертизе, на теле ребёнка обнаружили "не менее 13 колотых ран". В январе 2023 года обоим врачам назначили по три года лишения свободы.

Как рассказала в своём Telegram-канале мать девочки, осуждённые подали апелляцию.

"Готовимся к апелляции. Сейчас нам дали срок для написания возражения. Дальше будем смотреть: если апелляция смягчит приговор, будем обжаловать мы дальше в кассацию!" – написала она.

Также подчеркнула, что будет просить об ужесточении наказания и чтобы "вернули часть "а" в обвинительный приговор". Речь идёт об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершённых группой лиц по предварительному сговору или организованной группой".