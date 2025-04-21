В тексте речь идет о 112-м папе, коим и был Франциск

21 апреля 2025, 17:30, ИА Амител

Фото: Clemens van Lay / unsplash.com

Согласно "Пророчеству о папах", опубликованному в 1595 году, умерший 21 апреля папа римский Франциск станет последним в истории понтификом, после чего наступит конец света.

В тексте пророчества говорится, что после смерти 112-го папы, коим и являлся Франциск, разрушится Рим и начнется Страшный суд. Последнего понтифика в рукописях называют "Петром Римлянином". Последние абзацы пророчества содержат следующий текст:

"Во время последних гонений Святой Римской Церкви воссядет. Петр Римлянин, который будет пасти овец среди множества терзаний; по свершении чего город семи холмов будет разрушен, и Судия страшный будет судить народ свой. Конец".

Документ также называют "Пророчество святого архиепископа Малахии о Верховных Понтификах". Текст пророчества оформлен под манускрипты Нострадамуса и содержит список 112 римских пап, начиная с Целестина II, который был главой католический церкви с 1143 по 1144 год. Пугающий финал пророчества о последнем папе и конце света приписывают святому Малахии.

Тем не менее многие скептики отмечают, что для всех римских пап до 1590 года совпадения действительно были поразительные, но потом они стали более расплывчатыми. Все характеристики также неоднозначны: авторы обходятся девизами, которые можно интерпретировать как угодно.

Многие указывают и на самое заметное несовпадение: почему Франциск резко стал "Петром Римлянином"? Но убежденные в достоверности предсказаний утверждают, что латинскую фразу "Petrus Romanus" следует расшифровывать как "римская твердыня", а не как имя, поскольку это тоже девиз.

Критики также обращают внимание, что "Пророчество о папах" впервые появилось через 500 лет после смерти Малахии, в книге бельгийского монаха Арнольда де Вийона. Он говорил, что нашел рукопись в монастырском архиве.

Напомним, папа римский Франциск скончался 21 апреля в Ватикане. О смерти понтифика сообщила служба печати Святого престола. Он стал не только первым главой Римско-католической церкви из Латинской Америки, но и запомнился как реформатор, многое поменявший в привычном религиозном укладе. О том, как Франциск долго и постепенно шел к папскому престолу и каким образом он "воевал" с католической бюрократией, – читайте в материале amic.ru.