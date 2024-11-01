Пособие по усыновлению увеличили вдвое в Алтайском крае с подачи губернатора и ЛДПР
Это необходимо, чтобы снизить уровень сиротства в регионе
01 ноября 2024, 15:15, ИА Амител
Жители Алтайского края, которые усыновили ребенка, будут получать единовременно 40 тысяч рублей, а не 20 тысяч. Соответствующие поправки депутаты АКЗС приняли на сессии 31 октября, пишет "Атмосфера".
Напомним, такое предложение в парламент региона внесли губернатор Виктор Томенко и депутат от ЛДПР Владимир Семенов. Идея увеличить выплату в два раза связана с задачей снизить уровень сиротства.
"Кроме того, на четверть был увеличен размер ежемесячного пособия для усыновителей – с 13 975 рублей до 17 468 рублей. В настоящее время оно выплачивается в размере одного регионального прожиточного минимума для ребенка", – отмечает издание.
Еще одно нововведение – срок нахождения ребенка под опекой у усыновителя, необходимый для назначения ежемесячного пособия, сократится с трех лет до одного года.
Все изменения начнут действовать с 1 января 2025 года.
17:55:39 01-11-2024
пособие в размере 1,25 ПМ?! Это в 2025 году 19 136,25, плюс еще районный коэффициент 15 % или 25%
18:24:50 01-11-2024
чужих брать в дом....???!! это герои, потрясающе
10:51:58 02-11-2024
Гость (18:24:50 01-11-2024) чужих брать в дом....???!! это герои, потрясающе... У меня 5 детей приемных и 1 усыновленная. Правда, один погиб в зоне СВО 27 октября 3024 года (ему 18 лет было, сам пошел) поверьте, они мне роднее родных!
17:34:56 02-11-2024
Гость (10:51:58 02-11-2024) У меня 5 детей приемных и 1 усыновленная. Правда, один погиб... я не про родство или не родство, дорогая ма, а про вообще готовность внутреннюю принимать таких людей к себе. в лом, в сердце. Большое спасибо таким людям и уважение.
Соболезную Вашей утрате
20:06:46 01-11-2024
Я понимаю когда у детей нет никого родственников и таких детей усыновляют и усыновителям платят, но когда бабушки и дедушки получают на внуков это пособие и на эти деньги еще и горе детей своих содержат, с этим я не согласна. А это сплошь и рядом .