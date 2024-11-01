Пособие по усыновлению увеличили вдвое в Алтайском крае с подачи губернатора и ЛДПР

Это необходимо, чтобы снизить уровень сиротства в регионе

01 ноября 2024, 15:15, ИА Амител

Ребенок / Фото: unsplash.com / Guillaume de Germain

Жители Алтайского края, которые усыновили ребенка, будут получать единовременно 40 тысяч рублей, а не 20 тысяч. Соответствующие поправки депутаты АКЗС приняли на сессии 31 октября, пишет "Атмосфера".

Напомним, такое предложение в парламент региона внесли губернатор Виктор Томенко и депутат от ЛДПР Владимир Семенов. Идея увеличить выплату в два раза связана с задачей снизить уровень сиротства.

"Кроме того, на четверть был увеличен размер ежемесячного пособия для усыновителей – с 13 975 рублей до 17 468 рублей. В настоящее время оно выплачивается в размере одного регионального прожиточного минимума для ребенка", – отмечает издание.

Еще одно нововведение – срок нахождения ребенка под опекой у усыновителя, необходимый для назначения ежемесячного пособия, сократится с трех лет до одного года.

Все изменения начнут действовать с 1 января 2025 года.