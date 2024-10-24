Единовременное пособие по усыновлению вырастет в Алтайском крае в два раза

Но только со следующего года

24 октября 2024, 09:14, ИА Амител

Ребенок / Фото: unsplash.com / Guillaume de Germain

Жители Алтайского края, которые усыновили ребенка, будут получать единовременно 40 тысяч рублей. Такое предложение в парламент региона внесли губернатор Виктор Томенко и депутат от ЛДПР Владимир Семенов. Пока это только инициатива, но она с высокой долей вероятности будет поддержана всеми остальными депутатами на сессии 31 октября.

Сейчас такое пособие по краевому закону от 06.09.2007 №80-ЗС "О единовременном пособии гражданам, усыновившим детей" составляет 20 тысяч рублей. Идея увеличить его в два раза продиктована задачей снизить уровень сиротства.

Кроме того, вырастет и ежемесячное пособие. Сейчас оно составляет один прожиточный минимум для детей. А будет – 1,25 величины прожиточного минимума. Это изменение пропишут в законе Алтайского края от 08.09.2003 № 39-ЗС "О пособии гражданам, усыновившим детей".

И еще одно нововведение – срок нахождения ребенка под опекой у усыновителя, необходимый для назначения ежемесячного пособия, сократится с трех лет до одного года.

Все изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.