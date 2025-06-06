Пособия по беременности для студенток увеличат почти в десять раз
Сейчас выплата равна стипендии за 140 дней больничного листа
06 июня 2025, 11:30, ИА Амител
Студенткам-очницам с 1 сентября 2025 года планируют повысить размер пособия по беременности и родам до величины регионального прожиточного минимума, пишет "Парламентская газета".
Соответствующий законопроект внесен правительством в Госдуму. Инициатива касается студенток, обучающихся очно на платной или бесплатной основе в училищах, колледжах, техникумах и вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.
"В целях реализации политики государства, направленной на поддержку материнства, стимулирования рождаемости и создание благоприятных условий для семей с детьми", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Сейчас пособие выплачивают в размере стипендии за 140 дней больничного листа. Средняя стипендия составляет 2–5 тысяч рублей, соответственно, за весь период – от 9333 до 23 333 рублей.
В этом году величина прожиточного минимума в России – 19 329 рублей. В итоге средний размер пособия составит 90 202 рубля – это почти в десять раз больше, чем минимальная выплата в размере 9 333 рублей.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае беременным студенткам будут выплачивать 100 тысяч рублей в рамках реализации региональной программы по повышению рождаемости.
12:11:38 06-06-2025
Извините, а студентки идут в вуз получать пособие и сидеть с ребенком, или все-таки учиться?.. Бюджет заплатит деньги за обучение, заплатит пособия, а на выходе не получит специалиста. Видимо, я чего-то в этой жизни не понимаю...
12:31:24 06-06-2025
на втором курсе забеременела одна, а третьем - еще одна.
конечно никто пальцем не показывал, но ход мыслей у всех был одинаковый: получи диплом, начни работать, а там уже про детей думай.
т.е. никакого героизма в этом, в наше время, никто не усматривал, если предельно политкорректно, то недоумение.
12:59:22 06-06-2025
Студент должен учиться. Нужны люди стране? За 1 ребенка 1 комнатную, за 2- двухкомнатную и т.д. Независимо от возраста и положения в обществе. Бесплатно. Наступит время, когда квартиры будут стоять пустые. А в не пустых, жить и плодиться друзья из солнечного зарубежья. Хотя зачем ждать, сотни городов и деревень уже вымерли. Уже сегодня в 200-300 км. от столиц можно легко решить вопрос с жилплощадью. Однако там свои минусы.
14:48:06 06-06-2025
Гость (12:59:22 06-06-2025) Студент должен учиться. Нужны люди стране? За 1 ребенка 1 ко... И вы считаете, что вот эти "стимуляции" как-то изменят нынешнее положение дел?
21:23:51 06-06-2025
Кхм... (14:48:06 06-06-2025) И вы считаете, что вот эти "стимуляции" как-то изменят нынеш... Молодой маме и будущему человеку точно поможет
14:16:38 06-06-2025
Е... Ой! Плодитесь на здоровье!
17:58:40 06-06-2025
в СССР пол курса уходили в декрет, ну курса с третьего. да-да! И никто шары не пучил