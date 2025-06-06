Пособия по беременности для студенток увеличат почти в десять раз

Сейчас выплата равна стипендии за 140 дней больничного листа

06 июня 2025, 11:30, ИА Амител

Беременная девушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Студенткам-очницам с 1 сентября 2025 года планируют повысить размер пособия по беременности и родам до величины регионального прожиточного минимума, пишет "Парламентская газета".

Соответствующий законопроект внесен правительством в Госдуму. Инициатива касается студенток, обучающихся очно на платной или бесплатной основе в училищах, колледжах, техникумах и вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.

"В целях реализации политики государства, направленной на поддержку материнства, стимулирования рождаемости и создание благоприятных условий для семей с детьми", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас пособие выплачивают в размере стипендии за 140 дней больничного листа. Средняя стипендия составляет 2–5 тысяч рублей, соответственно, за весь период – от 9333 до 23 333 рублей.

В этом году величина прожиточного минимума в России – 19 329 рублей. В итоге средний размер пособия составит 90 202 рубля – это почти в десять раз больше, чем минимальная выплата в размере 9 333 рублей.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае беременным студенткам будут выплачивать 100 тысяч рублей в рамках реализации региональной программы по повышению рождаемости.